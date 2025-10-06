『傷痕王子妃は幸せになりたい』最新6巻発売！！「ヤングアニマルWeb」で3巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎majoccoid・えとう蜜夏／白泉社

「ヤングアニマルWeb」で『傷痕王子妃は幸せになりたい』（majoccoid/漫画 えとう蜜夏/原作 白泉社）最新６巻発売記念キャンペーン！！３巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

10/16(木)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『傷痕王子妃は幸せになりたい』（majoccoid/漫画 えとう蜜夏/原作 白泉社）あらすじ】

「傷痕王子妃」として虐げられる不幸な人生を送っていたリリーシアは、ある日バルコニーから突き落とされ、目が覚めると10歳の自分に！今度こそ幸せになることを決意すると、かつての自分のように傷を負った少年・イーサンと出会い――？小説家になろう発、運命に導かれた異世界やり直しピュアラブ！

最新6巻発売記念キャンペーン！！

3巻無料キャンペーン実施！！

10/6(月)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【ヤングアニマルWeb】『傷痕王子妃は幸せになりたい』（majoccoid/漫画 えとう蜜夏/原作 白泉社）はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/25be5d9b4b3a5

【コミックス情報】１～６巻好評発売中！！

『傷痕王子妃は幸せになりたい 1』（majoccoid/漫画 えとう蜜夏/原作 白泉社）書影『傷痕王子妃は幸せになりたい 1』

■著者名： ｍａｊｏｃｃｏｉｄ / えとう蜜夏

■ISBNコード：9784592228639

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2022.10.5

“傷痕王子妃”として虐げられていたリリーシアは、目が覚めると10歳の自分に。

今度こそ幸せになりたいと願いながら、家族との幸せな日々を過ごしていると、かつての自分のように傷を負った辺境伯子息のイーサンと出会い――？

傷痕でつながる運命の二人の異世界“やり直し”ピュアラブストーリー。

『傷痕王子妃は幸せになりたい ６』（majoccoid/漫画 えとう蜜夏/原作 白泉社）書影傷痕王子妃は幸せになりたい 6

■著者名： ｍａｊｏｃｃｏｉｄ / えとう蜜夏

■ISBNコード：9784592230939

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2025.10.3

“傷痕王子妃”として蔑まれていたリリーシアは、“やり直し”後の人生で、辺境伯子息・イーサンと愛し合い、永遠を誓い合った。

すべての真実が明かされた希望あふれる未来を、二人はどう生きるのか。

そして二人の友は、家族は、何を思い、誰と共に生きたいと願うのか――。

傷痕でつながる運命の二人の異世界“やり直し”ピュアラブ、その後の物語へ!!