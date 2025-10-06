¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î´¶¼Õ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸þ¾å
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§ÃçÃ«¡¡Á±Íº¡Ë¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÆÁÅÄ¡¡±Ñ¹¬¡¡°Ê²¼¡¢NICT(¥¨¥Ì¥¢¥¤¥·ー¥Æ¥£ー)¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½Å¼ù¡Ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤³¤È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¡Ê»Å»ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¿´Íý¾õÂÖ¡Ë*1¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸³Åª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£ 12Æü´Ö¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÆüµ¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¢£ Æüµ¤ÎÆâÍÆ¤òÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢´¶¼Õ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤äÆ±Î½¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ëµ¤¤Å¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶
¢£ ¡Ö´¶¼ÕÆüµ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÄã¤¤¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À
¡ã¸¦µæÀ®²Ì¤Î³µÍ×¡ä
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¶µÍÜ³ØÉô¤Î»³´ßÅµ»Ò¶µ¼ø¡¢NICTÌ¤ÍèICT¸¦µæ½ê Ç¾¾ðÊóÄÌ¿®Í»¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊCiNet¡Ë¤ÎNorberto Eiji Nawa¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¥Ë¥åー¥í¡¦¥³¥°¥Ë¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î°ëÂ¼¾ºÂÀ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î´¶¼Õ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡Ö´¶¼ÕÆüµ¡×¤¬¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¡Ê»Å»ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¸þ¤«¤¤³èÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¡¢¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢12Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆüµ¤òµÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤òÌµºî°Ù¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤³¤È¤òËèÆüµÏ¿¤¹¤ë¡Ö´¶¼ÕÆüµ·²¡×¤È¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¡ÖÆü¾ïÆüµ·²¡×¤Î2·²¤ËÊ¬¤±¡¢²ðÆþÁ°¸å¤Î¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ¤Ç´¶¼ÕÆüµ·²¤Ç9.47Æü¡¢Æü¾ïÆüµ·²¤Ç9.62Æü¤ÎµÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²òÀÏ¤Ë¤ÏÆüµ¤òµÏ¿¤·¡¢¿´Íý¼ÁÌä»æ¤ËÆüµ²ðÆþÄ¾Á°¡¢Ä¾¸å¡¢1.5¥ö·î¸å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²óÅú¤·¤¿67Ì¾¡Ê´¶¼ÕÆüµ·²34Ì¾¡¢Æü¾ïÆüµ·²33Ì¾¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÁí¹çÆÀÅÀ¤ª¤è¤Ó¥¹¥³¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖË×Æ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´¶¼ÕÆüµ·²¤Î¤ß¤ÇÆüµ²ðÆþ¤ÎÁ°¸å¤ÇÍ°Õ¤Ê¸þ¾å¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÆþ¤µ¤ì¤¿Æüµ¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÑ½Ð¸ìÊ¬ÀÏ¤ÈÂÐ±þÊ¬ÀÏ¤òÍÑ¤¤¤¿·×ÎÌ¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢´¶¼ÕÆüµ·²¤Î¤ß¤Ç¡ÖÆ±Î½¤Î»Ù±ç¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¡×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Î´Ä¶¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ì¶ç¤¬½Ð¸½¤·¡¢JD-R¥â¥Ç¥ë¡ÊJob Demands-Resources Model¡Ë*2¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î»ñ¸»¡ÊJob Resources¡Ë¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢´¶¼Õ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ë¤È¤·¤¿²ðÆþ¤¬¡¢¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æüµ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤«¤é¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤äÆ±Î½¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù±ç¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤ò¹â¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¡Ö´¶¼ÕÆüµ¡×¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î°Ý»ý¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢´ÊÊØ¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6Æü¤Ë¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØBMC Psychology¡Ù¤ÎÆÃ½¸¹æ¡ÖEmployee happiness and job satisfaction¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡ä
ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ÆÈó¾ï¤ËÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¡¦¥®¥ã¥é¥Ã¥×¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê2022～2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï140¥õ¹ñÃæ135°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²þÁ±¤ÏµÊ¶Û¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÁÏÂ¤À¤¬¹â¤¯¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸þ¾å¤Ï¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
