【おうちにプロ】エアコンクリーニングの健康・環境配慮に関するアンケート調査

・環境に配慮したエアコンクリーニングには9割近くのユーザーが安心感を覚える

・エアコンクリーニングで使用する洗剤については「身体や肌へのやさしさ」「ペット・子どもへの安全性」を重視しているが「強力な洗浄力」も両立したい。

・多少価格が高くなっても「子ども・ペットへの配慮」は大切にしたい。

エアコンクリーニングの健康・環境配慮に関するアンケート調査の概要

おうちにプロでは、エアコンクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、「エアコンクリーニングの健康・環境配慮に関する独自調査」を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

日常生活において「環境や健康への配慮」をどの程度意識していますか？（複数回答可能）

エアコンクリーニングで使用する洗剤について、どのような点を重視しますか？（複数回答可能）

エアコンクリーニングで「環境に配慮した洗剤を使用」と言われたらどのように感じますか？

子ども・高齢者・ペットと暮らしている場合、エアコンクリーニング時の配慮は重視しますか？

エアコンクリーニングの「環境・健康配慮」において、多少価格が高くても納得できるものは何ですか？（複数回答可能）

環境や健康への配慮が明記されているエアコンクリーニング業者についてどう思いますか？

