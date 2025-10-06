こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アウトドアシーンで活躍するアルペン限定モデルの2025年秋冬ウェアが続々登場！過去最多10ブランドとタッグを組み、65アイテムを順次販売
アウトドア・スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、大人気アウトドアブランド10社「コロンビア」、「マムート」、「チャムス」、「ナンガ」、「スノーピーク」、「グラミチ」、「ディーオーディー」、「ケルティ」、「フェニックス」、「ニューエラ」からアルペングループ限定モデルの2025秋冬コレクションを順次販売開始いたします。アルペングループでしか手に入らない限定デザインや限定カラーのウェア・バッグを65アイテムご用意。軽量・撥水・ストレッチなどの機能性や、オリジナルイラストなどのデザイン性にこだわった多彩なラインナップの中からご自身のライフスタイルに合わせて最適なアイテムをお選びいただけます。
■商品情報
＜コロンビア＞
コロンビアは1938年にアメリカ オレゴン州ポートランドで誕生した総合アウトドアブランドです。オリジナルテクノロジーを搭載した快適なアウトドアアイテムの開発を通し、一人でも多くの方にフィールドへ出掛ける楽しみを提供しています。
スリーピービュート2ジャケット 14,300円(税込)
ストレッチ生地で動きやすいマウンテンパーカー。ハイキングを中心にアウトドアアクティビティにおける快適性と機能性を兼ね備えたソフトシェルジャケット。抜群の伸縮性を持つ4wayストレッチ素材は、激しい動きにも追従し、ノンストレスな着心地を実現。また、はっ水（撥水）機能「オムニシールド」を備えているため、小雨時も安心。肌寒い日のライトアウターから真冬のミドルレイヤーまで、ロングシーズンで着用できるアイテムです。ハイキングはもちろん、普段使いもしやすいベーシックなツートンカラー。
・カラー(メーカー表記)：カーキ×ブラック(383：NORI)
キャメル×ブラック(257：DELTA)
グレー×ブラック(342：SAGE)
・素材：ナイロン90％ ポリウレタン10％
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9229825015-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ、アルペンアウトドアーズ エッセンシャルストア、アルペンマウンテンズ、スポーツデポ・アルペン
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
プライスストリーム S 35LバックパックⅡ 9,900円(税込)
幅広いシーンにマッチする、大容量でシンプルなデザインのバックパック。コロンビア独自のはっ水(撥水)機能「OMNI-SHIELD(オムニシールド)」があり、幅広いシーンに取り入れやすい、大容量でシンプルなデザインです。背面はクッション性のあるメッシュ素材で通気性も良く、背負いやすくなっています。デイリーから通勤、通学、スポーツシーン、旅行などにおすすめです。メインコンパートメント内部にオープンポケット付き／セカンドコンパートメント内部にスリーブポケット付き／ジップ式のフロントポケット付き／ボトル類が収納できるサイドポケット付き／チェストベルト付き
・カラー：Black(010)
・素材：600D OX(ポリエステル100％)
・サイズ：34×15.5×48cm
・重量：760g
・容量：35L
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7200825905-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ、アルペンアウトドアーズ、エッセンシャルストア、アルペンマウンテンズ、スポーツデポ・アルペン
※一部除外店舗があります。
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
＜マムート＞
1862年にスイスで設立された高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。
グレイシャーグローインジャケット アジアンフィット 45,100円(税込)
氷点下でも抜群の暖かさをキープするために作られました。大きなダウンチャンバーには、700フィルパワーのリサイクルダウンが詰め込まれ、熱を閉じ込めます。リサイクルポリアミド素材が風を遮断し、PFCフリーのDWR加工により小雪や雨をはじき、快適さをさらに高めます。肌寒い通勤やちょっとした冬のハイキングに最適な暖かさと保護力を提供し、快適な着心地を保ちます。
・カラー(メーカー表記)：オリーブ(40284：dark marsh)
ブラック(0001：black)
・素材：軽量で丈夫なリサイクル・ナイロン素材
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9246520515-0001
・10月以降順次販売開始予定
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ、アルペンアウトドアーズ エッセンシャルストア、アルペンマウンテンズ、スポーツデポ・アルペン
※一部除外店舗があります。
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
＜ナンガ＞
ヒマラヤ山脈にそびえる標高8126mの「ナンガ・パルバット」、別名「人喰い山」と恐れられるこの山から名をとった「NANGA」は、1994年に滋賀県米原市で創業したダウンメーカーです。数多の遭難者を出してきた俊峰になぞらえたブランドは、まさに厳しい山に挑む精神の象徴であり、そこには「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という、創業者・横田晃の思いが込められています。
ナンガ×アルペン別注LS Tシャツ bandana 7,700円(税込)
リサイクルの国際基準を満たしているGRS認定を取得しているリサイクルコットンを使用しており、環境への負担に配慮しつつ滑らかな肌触りで柔らかい着心地を実現しました。
・カラー(メーカー表記)：ホワイト(0000)
ブラック(0350)
・素材：リサイクルコットン
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9244989215-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ
・アルペングループ公式オンラインストア
NANGA×ALPEN WARM CORE DOWN JACKET 34,800円(税込)
アルペン初のナンガ別注ダウンジャケット。
ナンガクオリティはそのままに、税込み34,800円とコスパに優れたモデル。
・カラー(メーカー表記)：キャメル(Donguri)
ネイビー(Ranmei)
ブラック(Kurotachiaoi)
・素材：リサイクルコットン
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9246989115-0001
・10月以降順次販売開始予定
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ
・アルペングループ公式オンラインストア
＜スノーピーク＞
コンセプトでもある「Home⇄Camp」は、都市と自然を行き来する服という意味が込められています。自然の中で着ても十分な機能性を備えつつ、都市生活においても、快適な着心地とデザイン性を備えたアパレルとして展開をしています。
Gear Printed L/S Tshirt 6,600円(税込)
スノーピークを代表する焚火周りのギアアイテムを手書き風に
デザインしたプリントTシャツ。
・カラー(メーカー表記)：ベージュ(Beige)
ブラック(Black)
・素材：本体/ポリエステル67％ 綿33％
リブ/ポリエステル64％ 綿32％ ポリウレタン4％
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9244296135-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
＜グラミチ＞
グラミチは、1982年にアメリカのロッククライマー、マイク・グラハム氏がヨセミテで創業したアウトドアブランドです。機能性に優れたクライミングウェアを開発し、その代表的な製品であるクライミングパンツには、180度の開脚を可能にする「ガゼットクロッチ」や、片手で調節できる「ウェビングベルト」といった独特の機能が備わっています。これらの機能性はクライミングパンツの代名詞となり、現在はファッションアイテムとしても人気を集めています。
RELAX WIDE NYLON PANT 17,050円(税込)
アウトドアから日常まで快適に着用できる“軽さ & 動きやすさ"が最大の特長。撥水性を備えた軽量素材に、180度の開脚を可能にするガセットクロッチや、片手で調整できるウェビングベルトなどクライミング仕様の機能をプラスしました。ドライタッチの風合いと緩やかなテーパードシルエットで、動きやすさとデザイン性を両立しています。
・カラー(メーカー表記)：オリーブ(Olive)
グレー(Gray)
ブラック(Black)
・素材：ナイロン 100%
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9235541335-0001
・10月以降順次販売開始予定
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
＜チャムス＞
「CHUMS」ブランドのミッションは、楽しいアウトドアライフを多くの方々が体験できるようにユニークで信頼性の高い商品・サービスを提供することです。そのコンセプトは、楽しい・高いデザイン性・カラフル・笑い・友情・信頼。さまざまなアウトドアシーン、キャンプやピクニック、ハイキング、夏フェス、冒険、ガーデニング、ジョギング、散歩などでCHUMSを実感してください。
Booby's SOTOASOBI Snowboarding L/S T-Shirt 6,930円(税込)
袖でブービーがスノーボードを楽しんでいるプリントを施したアルペン限定の長袖Tシャツです。
・カラー(メーカー表記)：ネイビー(Navy)
ホワイト(White)
ブラック(Black)
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9244531215-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ、アルペンアウトドアーズ エッセンシャルストア、アルペンマウンテンズ
・アルペングループオンラインストア、楽天市場、Yahoo！ショッピング
＜ディーオーディー＞
DOD（ディーオーディー）は2008年に設立されたアウトドアブランド。子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとする「Stay Crazy」をコンセプトに掲げ、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開しています。
SMAUSAGI 1,980円(税込)
スマートフォンを入れるのにちょうどいいサイズ感、スッキリとしたシンプルな形状とDODのワンポイント刺繍が可愛いコンパクトなショルダーバッグ。付属のショルダーコードは長さの調節が可能。
・カラー(メーカー表記)：ブラック(BK)
ブルー(BL)
キャメル(CA)
・素材：ポリエステル
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7219983504-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ、アルペンアウトドアーズ エッセンシャルストア、アルペンマウンテンズ、スポーツデポ・アルペン
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
＜ケルティ＞
アメリカ合衆国発祥のアウトドアブランドです。1952年にディック・ケルティ氏によって創業されました。バックパックの生みの親とも言われており、現在のバックパックの基本構造に影響を与えています。バックパックだけでなく、テントやアパレルなど、幅広いアウトドアギアやファッションアイテムを展開し、ファミリーからプロのクライマーまで多くの支持を得ています。
CURVE SHOULDER SP 6,930円(税込)
本体上部のカーブが、体にフィットするデザイン。収納ポケットが複数あり、お出かけに最適なアイテム。更に、裏地は荷物の仕分けがしやすいようブルーカラーを使用し、表地は軽量かつ紫外線に強いコーデュラポリエステルを使用したモデルです。
・カラー(メーカー表記)：Beige
・素材：表地/ポリエステル100％、裏地/ポリエステル100％、生地裏側/ポリウレタンコーティング
・URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7218496305-0001
取り扱い店舗
・アルペンアウトドアーズ、アルペンアウトドアーズ エッセンシャルストア、アルペンマウンテンズ、スポーツデポ・アルペン
・アルペングループ公式オンラインストア、アルペン楽天市場店、アルペングループヤフー店
■アルペン限定モデルの商品はこのほかにも
ラインナップは下記ページよりご覧いただけます。
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001228&sort=5
※掲載内容は順次追加・更新されます。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
