【医療・介護事業者限定】人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング ─ 提携や人材契約が停滞する“説明できない背景”を可視化【5日間限定・無料キャンペーン】

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会（代表理事：坂本大樹）は、医療・介護事業者を対象に「人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング」を2025年9月13日に公開しました。

医療・介護業界特有の“見えない停滞”

医療・介護事業は、人材不足や制度改正による経営環境の変化が常態化しています。

「良い人材を採用したのに、すぐに離職してしまう」

「他法人との提携や契約が、条件面では整っているのに話が進まない」

「職員の不調和が続き、現場の空気が重い」

こうした現象は、数字や条件では説明できない“見えない要因”によって引き起こされている可能性があります。

本講座の特徴

本プログラムは、医療・介護事業者の経営における「契約や人材問題の停滞」の背景を明らかにするために設計されました。

契約が止まるときに働く“無意識のサイン”を可視化

人材不足の根底にある「信頼の欠如」や「過去の恐れ」を解明

組織全体に漂うエネルギー情報フィールドを分析

リーダーとしての内面を整え、魂レベルの課題を完了させる

単なる人事対策や制度改革ではなく、「見えない要因」へ切り込み、根本から解決することを目的としています。

TimeWaverという革新的ツール

TimeWaverは、人間や組織が持つ“目に見えない情報フィールド”を周波数として捉える最先端の分析装置です。

言葉にならない感情

過去の体験による恐れ

組織に繰り返し現れる課題

これらをデータとして可視化し、客観的に理解することができます。

医療・介護の現場で繰り返される「説明できない停滞」を浮き彫りにする羅針盤となります。

【さらに深く学びたい方へ】

今回公開した新講座にご興味をお持ちいただいた方に、特別なご案内です。

本格的なWEBセミナー「親のためにがんばる人生から抜け出し、自分のために豊かになる突破口が見つかる方法」（約60分）では、今回の内容をさらに深掘りし、実践的な解決策をお伝えしています。

【このような悩みを解消します】

・ 親を助けなきゃ、期待に応えなきゃと思っている

・ 「自分が継がなきゃ親が困る」という責任感に縛られている

・ 親の期待に応えたくて、本音を後回しにしてきた

・ 仕事を休むことに罪悪感がある

・ 本当は辞めたい、だけど逃げになることは出来ない

・ 親が口を出してくるのがストレス、でも反論できない

・ 将来を考えたとき、ワクワクより不安の方が大きい

【動画講座の内容】

1. あなたが幸せを感じられない正体

なぜ頑張っても満たされないのか、その根本原因を解明

2. 無意識に背負ってきた「親の期待」とは？

知らずに抱えてきた重荷の正体を明らかに

3. 【人間関係編】苦しくなるパターンを解体する

家族、従業員との関係改善の具体的方法

4. 本当はどうしたかった？自分の本音に触れる

押し殺してきた本当の気持ちを取り戻す

5. 【お金編】豊かさを受け取れない心のブレーキを外す

売上が自然に伸びる心理的ブロックの解除

6. 本当の自分との出会い 豊かさへの突破口を見つける

理想の人生を実現する具体的ロードマップ

【受講者様の実際の変化】

このプログラムを受講された方々から、以下のような変化の報告をいただいています：

「家業を継いだ理由がやっと腑に落ちた」

「経営の壁が感情からきていることに気づいた」

「人生の棚卸しは初めての体験でした」

「親への恨みを抑え込んでいたが、それを出してもいいという安心感を得ました」

「自分の気持ちと経営がリンクし始めました」

「もうこれ以上"何かを学ぶ"必要がないと感じた」

【期待できる成果】

・ ワークスタイルではなく人生そのものが変わる

・ スタッフと信頼関係が築け「一緒に働く仲間」としての絆が生まれる

・ 親や家業に対する視点がより深く、前向きになる

・ もっと自由に、自分らしく経営をしていく意欲が湧いてくる

・ 親との関係が改善し、心の重荷が軽くなる

【WEBセミナー詳細】

通常価格：33,000円（税込）

視聴期限：お申込みから5日間

形式：録画版（2倍速視聴、巻き戻し可能）

所要時間：約60分

さらに今なら、個別相談と3つの特典もご用意しています。

【講師紹介】

坂本 大樹（さかもと ひろき）

人生再構築家

HIROKI SAKAMOTO

所属・肩書き

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会 代表理事

TimeWaverオペレーター

【プロフィール】

一般社団法人「哲学を遊ぶ協会」の代表理事として活動するTimeWaverオペレーター。

子ども3人を育てる兼業主夫としての顔も持ちながら、家族との時間を最優先し、仕事と家庭をバランスよく両立する日々を送っています。

平日は「仕事半分、家事半分」、週末は子どものサッカーや遊びを中心に過ごすなど、家族と深く向き合うことを基盤としたライフスタイルを実践。妻との深い対話を日常の習慣とし、自身を俯瞰しながら整えることを大切にしています。

趣味は自然やエネルギーの高い素材・料理との触れ合いで、心身ともに調和した暮らしを追求。高い視座を持ち、共感し合える仲間とのコミュニティづくりにも挑戦中です。

【専門分野・実績】

お金の流れを整理し、メンタル（内面）を整えることに重点を置きながら、事業と人生の再構築を支援することを最も得意としています。

『お金の流れ』と『メンタル』は密接に関係しており、どちらもエネルギーに置き換えることができます。このエネルギーの流れに気づくことで、お金も心も整い豊かになります。

「メンタルが整えばお金の流れも整う」という理念のもと、財務コンサルの本質は数字だけでなく『経営者の内面の変化』を支援することだと考え、多くの経営者・家業継承者の人生再構築をサポートしています。

【一般社団法人 哲学を遊ぶ協会について】

組織情報

法人名：一般社団法人 哲学を遊ぶ協会

代表理事：坂本大樹

URL：https://tetsugaku-kyokai.com

【協会のコンセプト】

哲学は特別な言葉じゃない。

私達は自分の人生を通じて"自分だけの哲学"を醸していく場を提供しています。

ここは、生き方を深める共感と共鳴の場。

内側にふれ、自分らしく在ることを追求し、内側から世界を変えていく。

そんな人たちが集まるコミュニティです。

【主な活動内容】

