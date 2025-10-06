仔ヤギの男の子誕生！【堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘】

株式会社堺ファーム

　大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、2025年9月20日(土)に、ヤギの赤ちゃんが誕生しました。


　公式XやInstagramでは、愛らしい姿やすくすく育つ日々の様子を公開中です。


　お披露目は、10月12日(日)を予定。現在公式Xでは仔ヤギのお名前決定投票も開催しています。



2025年9月20日産まれ


【仔ヤギの情報】


誕生日：2025年9月20日(土)


性　別：オス


体　重：誕生時-2,685g


母　親：ハル


父　親：タク




【お披露目】


今は姿を見ることはできませんが、近日中に広場にてお披露目予定です。


日　程：2025年10月12日(土)予定


場　所：あにまるふれんどぱーく内の広場


※雨天時は小屋内でお披露目


※柵越しでの観覧のみ可能なためエサやりやふれあいはできません


※健康状態等により延期になる場合がございます




【お名前決定投票】


まだ名前が決まっていない仔ヤギくん。


現在、公式Xにて「お名前決定投票」を開催しております。


飼育員が選んだ4つの名前から皆様に1つ選んでいただき、一番投票数が多かったお名前に決定いたします。


開　催：2025年10月9日(木) 23：59まで


候　補：１.楓太(ふうた)　２.朔(さく)　３.つきまる　４.秋(あき)


公式X：@harvest_no_oka




【仔ヤギの写真】



産まれて約20分でこのドヤ顔


親子でお外をお散歩


最近のお気に入りはスタッフの背中に乗ること



【施設紹介】


『堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名　：堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘


所在地　：〒590-0125　大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1


電話番号：072-296-9911


営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）


休園日　：10月-なし、11月-12(水)・19(水)・26(水)


入園料　：大人(中学生以上)1,500円


　　　　　子ども(4歳以上)1,000円


　　　　　ワンちゃん　　　　　　　　　　600円


　　　　　※3歳以下無料


　　　　　※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要


駐車場　　：無料（1,800台収容）　※大型バス可


アクセス　：【車】阪和自動車道「堺IC」から約15分 ※無料駐車場　又は


　　　　　　【電車・バス】南海泉北線「泉ヶ丘駅」より南海路線バスで約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分


運営　　　：株式会社堺ファーム


公式ＨＰ ：https://farm.or.jp/