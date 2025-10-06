仔ヤギの男の子誕生！【堺・緑のミュージアム ハーベストの丘】
大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、2025年9月20日(土)に、ヤギの赤ちゃんが誕生しました。
公式XやInstagramでは、愛らしい姿やすくすく育つ日々の様子を公開中です。
お披露目は、10月12日(日)を予定。現在公式Xでは仔ヤギのお名前決定投票も開催しています。
2025年9月20日産まれ
【仔ヤギの情報】
誕生日：2025年9月20日(土)
性 別：オス
体 重：誕生時-2,685g
母 親：ハル
父 親：タク
【お披露目】
今は姿を見ることはできませんが、近日中に広場にてお披露目予定です。
日 程：2025年10月12日(土)予定
場 所：あにまるふれんどぱーく内の広場
※雨天時は小屋内でお披露目
※柵越しでの観覧のみ可能なためエサやりやふれあいはできません
※健康状態等により延期になる場合がございます
【お名前決定投票】
まだ名前が決まっていない仔ヤギくん。
現在、公式Xにて「お名前決定投票」を開催しております。
飼育員が選んだ4つの名前から皆様に1つ選んでいただき、一番投票数が多かったお名前に決定いたします。
開 催：2025年10月9日(木) 23：59まで
候 補：１.楓太(ふうた) ２.朔(さく) ３.つきまる ４.秋(あき)
公式X：@harvest_no_oka
【仔ヤギの写真】
産まれて約20分でこのドヤ顔
親子でお外をお散歩
最近のお気に入りはスタッフの背中に乗ること
【施設紹介】
『堺・緑のミュージアム ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。
施設名 ：堺・緑のミュージアム ハーベストの丘
所在地 ：〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1
電話番号：072-296-9911
営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）
休園日 ：10月-なし、11月-12(水)・19(水)・26(水)
入園料 ：大人(中学生以上)1,500円
子ども(4歳以上)1,000円
ワンちゃん 600円
※3歳以下無料
※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要
駐車場 ：無料（1,800台収容） ※大型バス可
アクセス ：【車】阪和自動車道「堺IC」から約15分 ※無料駐車場 又は
【電車・バス】南海泉北線「泉ヶ丘駅」より南海路線バスで約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分
運営 ：株式会社堺ファーム
公式ＨＰ ：https://farm.or.jp/