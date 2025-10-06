仔ヤギの男の子誕生！【堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘】

株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、2025年9月20日(土)に、ヤギの赤ちゃんが誕生しました。

公式XやInstagramでは、愛らしい姿やすくすく育つ日々の様子を公開中です。

お披露目は、10月12日(日)を予定。現在公式Xでは仔ヤギのお名前決定投票も開催しています。

2025年9月20日産まれ

【仔ヤギの情報】

誕生日：2025年9月20日(土)

性 別：オス

体 重：誕生時-2,685g

母 親：ハル

父 親：タク

【お披露目】

今は姿を見ることはできませんが、近日中に広場にてお披露目予定です。

日 程：2025年10月12日(土)予定

場 所：あにまるふれんどぱーく内の広場

※雨天時は小屋内でお披露目

※柵越しでの観覧のみ可能なためエサやりやふれあいはできません

※健康状態等により延期になる場合がございます

【お名前決定投票】

まだ名前が決まっていない仔ヤギくん。

現在、公式Xにて「お名前決定投票」を開催しております。

飼育員が選んだ4つの名前から皆様に1つ選んでいただき、一番投票数が多かったお名前に決定いたします。

開 催：2025年10月9日(木) 23：59まで

候 補：１.楓太(ふうた) ２.朔(さく) ３.つきまる ４.秋(あき)

公式X：@harvest_no_oka

【仔ヤギの写真】

産まれて約20分でこのドヤ顔親子でお外をお散歩最近のお気に入りはスタッフの背中に乗ること



【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名 ：堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

所在地 ：〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1

電話番号：072-296-9911

営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）

休園日 ：10月-なし、11月-12(水)・19(水)・26(水)

入園料 ：大人(中学生以上)1,500円

子ども(4歳以上)1,000円

ワンちゃん 600円

※3歳以下無料

※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要

駐車場 ：無料（1,800台収容） ※大型バス可

アクセス ：【車】阪和自動車道「堺IC」から約15分 ※無料駐車場 又は

【電車・バス】南海泉北線「泉ヶ丘駅」より南海路線バスで約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分

運営 ：株式会社堺ファーム

公式ＨＰ ：https://farm.or.jp/