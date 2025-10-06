ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』10月3日（金）の放送は「ARrC」からANDYさんとHYUNMINさんがスタジオに登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2025年10月6日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）では、2025年10月3日（金）の放送回は「ARrC」からANDYさんとHYUNMINさんがスタジオに登場しました。

また同日のチャート投票ではWinter Ahead (with PARK HYO SHIN) V(BTS), PARKHYOSHINが1位を獲得し、番組内で紹介されました。

■先月7日に3枚目のミニアルバム『HOPE』をリリースした「ARrC」からANDYさんとHYUNMINさんがスタジオに登場！

10月3日（金）放送の「Pick Up Artist」コーナーには、先月7日に3枚目のミニアルバム『HOPE』をリリースした「ARrC」からANDYさんとHYUNMINさんがスタジオに登場しました。日本、韓国、アメリカ、ブラジル、ベトナムの国籍を持つメンバーが在籍するARrC、「メンバーとそれぞれの国の文化の違いを感じることはありますか？」という質問にANDYさんは「韓国に初めて来たとき、兄さん・弟といった上下関係が少し難しかったです。アメリカにはそういう文化がないので、敬語を使わずに怒られてしまったことがありました。」と韓国での生活に慣れるまでの苦労を、笑顔で振り返ってくれました。

その他にも食に関する文化の違いに話題が移ると、HYUNMINさんは「ANDYさんはアメリカで生まれて育ったので、お菓子の好みが韓国人と違って驚きました」と話すと、ANDYさんは「アメリカのお菓子は色が濃かったり、味がとてもしょっぱかったりするんです。韓国にはそういう味がなくて、少し物足りなかったです。」と返答し、スタジオは和やかな笑いに包まれました。

また、先日リリースした3枚目のミニアルバム『HOPE』の収録曲である「dawns」では、HYUNMINさんが作詞にも参加。「どういった歌詞に仕上がっていますか？」という質問には、「曲のテーマである“深夜”に合うように、少しふわふわした雰囲気のラップになるよう意識して書きました。」と語り、アーティストとしての一面も見せてくれました。

■韓流の聖地・新大久保のK-PLAZA 1号館屋外ビジョンにてファンダム応援広告が上映！

2025年9月15日(月)～9月21日(日)での期間で開催した「Kstyle×IDOLCHAMP特別企画【BEST DANCE CHALLENGE】ダンスチャレンジNo.1アイドルは誰？」の投票において1位に選ばれたBTSのJUNGKOOKさんの応援広告が、新大久保のK-PLAZA 1号館の屋外ビジョンで上映されております。

■上映場所

東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館屋外 K-ビジョン

(JR山手線 / 新大久保駅 徒歩約3分)

■上映スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1750_1_17d97a2f6372e33f5a5910fb758535c3.jpg?v=202510060656 ]

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

10月3日（金）の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が36回目の1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャート1位は、BTSのVとパク・ヒョシンによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」となり、番組内でもオンエアされました。

10月3日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1750_2_175b9b311e6b15eddd19db7fc6ee9711.jpg?v=202510060656 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

(C)NEOWIZ GameOn Corp All rights reserved.