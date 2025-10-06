個人の資産形成に新たなAIパートナーを。“情報の山”から“根拠ある投資行動”へ

株式会社coffee house

株式会社coffee house（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：熨斗 大樹）は日本初※の金融特化型LLMを用いたAIエージェントサービス「Kauka（カウカ）」をローンチしました。同日、日本の株式市場では日経平均株価が過去最高値を大幅に更新し、与党の新総裁誕生への期待感も相まって、個人の資産形成・投資への関心は一段と高まっています。こうした環境の中、Kaukaは企業業績・決算速報などをはじめ、日々更新される膨大な金融ニュースなど信頼性の高い金融情報基盤から“要点と解釈、専門家による視点”をサマリーし、言語コミュニケーションによって情報を届け日々の資産形成をサポートするAIサービスと投資体験を提供します。

※公開情報をもとに金融データ基盤を基礎とした「金融特化型LLM」カテゴリでの国内提供開始状況を確認（自社調べ）

■ 主要ポイント

- 金融特化LLM×エージェント設計：日本株・米国株の制度/用語/開示文脈に最適化。- ファクト情報の応答：保持している金融データベースをはじめ、決算短信、適時開示、ニュース等の一次情報から事実に基づく回答に制限。出典を末尾に明示。（出典：Kabutan提供）- 金融ニュースを簡単にチェック＆フリック：最新ニュースも含めて興味関心の高い情報をサマリーしてリコメンド、いち早く情報をキャッチ- “個人投資家目線”の安全設計：推奨と事実のラベリング、不確実性の明示。- 拡張ロードマップ：AIエージェント機能を強化すると共に、金融機関向けモジュールDXソリューションとして連携予定。

■ どんな体験に変わるか

- ニュースやインフルエンサーによる情報の洪水→自分に適した情報：関心テーマ/知識経験値/保有銘柄に応じた粒度で解釈、コミュニケーション。- 決算書の壁→多くの人が読み解くには難易度が高く非効率だが、KPI変化とガイダンスの含意を深掘り解説など- 金融リテラシーおよび金融知識の欠如→初歩的な質問から、具体的な質問、最新の決算速報など金融リテラシーの向上を促しながら各ユーザーに寄り添ったAIパートナーとしての情報コミュニケーションを提供

■ 代表コメント

株式会社coffee house 代表取締役 熨斗 大樹：

「多くの汎用型LLM＆AIエージェントが登場する中で、Kaukaは“日本語かつ金融の文脈に強い”LLM＆AIエージェントを目指しています。一次情報に裏打ちされた要点と解釈を会話コミュニケーションで引き出し、『何を見て、どう考え、次のアクションへのヒント』まで提供します。順次データとエージェント機能を拡張し、個々人にパーソナライズされ日々の資産形成に欠かせないAIパートナーへと進化させていくことを目指します。」

■ 提供開始・利用環境・料金

提供開始：2025年10月6日（月）

対応領域：日本株・米国株・投資信託（順次拡大）

情報提供：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（出典：Kabutan）

利用環境：Web（スマートフォンアプリ準備中）

料金：無料＋有料プラン（期間限定で無料トライアル中）

サービスサイト：https://kauka.meisterai.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社coffee house

代表者：代表取締役 熨斗 大樹

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１―６―１ 大手町ビルFINO LAB内

事業内容：金融特化型LLM/AIエージェントの開発運営

URL：https://coffee-house.jp

■ 報道関係者お問い合わせ先

株式会社coffee house

E-mail：biz@coffee-house.jp