和楽器バンドのボーカルのソロプロジェクト 鈴華ゆう子 ニューアルバム『 SAMURAI DIVA 』でHIROKI(ORANGE RANGE)とのコラボが決定！

日本コロムビア株式会社

和楽器バンドのボーカルとしても活躍する鈴華ゆう子のソロニューアルバム『SAMURAIDIVA』が10月29日(水)に発売されるが、アルバム収録曲の「The Battle of the Monkey and the Crab」にORANGE RANGEのHIROKIが参加することが決定した。楽曲プロデュースはRANGE RANGEのプロデュースも手掛けるシライシ紗トリが担当し、「さるかに合戦」という古い民話をテーマに和とロック＆ラップが融合した新曲が誕生した。

鈴華とシライシは数年前に共通の知人を介して知り合い、お互いの音楽性に惹かれながらいつか一緒に作品を作りたいと意気投合していた。和楽器バンドが活動休止し、鈴華がソロアルバムを制作するにあたり、「和」とラップを融合させた新曲制作をシライシにオファーしたところ、シライシからORANGE RANGEのHIROKIの参加の提案がありコラボが実現。さらに鈴華は日本の昔話として有名な「さるかに合戦」をモチーフにして作詞をHIROKI、シライシと共に共作し、現代の視点で再構築したストーリー性の強い楽曲が完成した。楽曲全体が“ひとつの劇”のように展開し、HIROKIとのボーカルの掛け合いが、まるで登場人物同士の対話のように聴き手を惹き込む。シライシ紗トリによる斬新で力強いアレンジと、元TOTALFATのギタリスト・Kubotyの疾走感あるギターサウンドが作品全体の熱量を押し上げ、尺八・津軽三味線・能管・篠笛といった和楽器も加わり、ミュージシャンたちの激しいバトルのようなコラボレーションを聴くことができる。

鈴華は「学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGE RANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄です。」と喜びを語り、HIROKIは「面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わう事ができました。沢山の方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんで貰えたら嬉しい。」とコラボの感想を語った。鈴華ゆう子のオフィシャルSNSでは早速「The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)」のリリックビデオのショート動画が先行公開されているので是非チェックして欲しい。また、アルバム全曲が視聴できるクロスフェード動画も同時公開中がスタートした。





ニューアルバム「SAMURAI DIVA」は「あらゆる音楽に『和』の息吹を宿し昇華させる」をコンセプトにしており、和とロック、ジャズ、クラシック、EDMなどが見事に融合したアルバムになっている。雅楽師の東儀秀樹や作曲家の田中公平などコラボミュージシャンも豪華な布陣だ。詩吟流派の宗家としての顔も持ち、和楽器バンドのボーカルとしても活躍。和と洋を織り交ぜた音楽で国内外から高い評価を受けている鈴華ゆう子のジャンルを超えた挑戦とさらなる進化を遂げる活動に今後も注目だ。



『The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)』

リリックビデオ（ショート）： https://youtu.be/AV45SSvvb5I

ニューアルバム『SAMURAI DIVA』クロスフェード動画： https://youtu.be/XFyO27EpQdE



【鈴華ゆう子コメント】

私がずっとやりたかったことが、ついに叶いました！

男性ボーカリストと共に、ラップと“和”を融合させた楽曲を作りたかったのですが、今回こんなに豪華なメンバーとの作品が完成し、大満足です。

テーマは「さるかに合戦」！日本昔ばなしが大好きな私にとって、一度は挑戦してみたかったアプローチでした。

シライシさんとは出会ってから数年、ずっと「こんな作品を一緒にやりたいね」と語り合ってきたことがようやく形になり、感慨深いです。

そして、学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGERANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄

です。

日本ならではの作品として、世界中の方々にも楽しんでいただけますように。

大和魂を込めてお届けします！



【HIROKI(ORANGE RANGE)コメント】

鈴華さんとは初対面でしたが、色々な話しを聞けたり、このコラボはとても有意義な時間となりました。

面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わう事ができました。

沢山の方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんで貰えたら嬉しいです。

そして、蟹には優しく接しましょう。



【シライシ紗トリ コメント】

リリースおめでとうございます！ぜひ一緒に何かやりたいね！！

と話してから月日が数年流れてしまって、やっとこんなに面白い形でご一緒することができて、とても嬉しいです。

鈴華さんは日本の音楽シーンにおけるとても稀有な存在だと思います。また次の扉を開いたということで、新しい挑戦に

邁進する姿を楽しく拝見していきたいと思っております！！

今回ORANGE RANGEのHIROKIくんとギタリストKubotyくんと共にその挑戦の一端にシライシ、参加させて頂きまして、大変光栄な限りでございます！！参加ミュージシャン達のバトルを

ぜひ聞いて楽しんでもらえたら嬉しいです。



【Kubotyコメント】

最高の楽曲でギター弾かせてもらいました

シライシさんのスーパーアレンジは必聴です！！

Rock, Funk, 純邦楽, プログレ…歌唱も楽曲もジャンルごった煮、さるかにの枠を超越した令和の異種格闘技ソング爆誕！！！



RELEASE INFORMATION

2025年10月29日(水)リリース NEW ALBUM

『SAMURAI DIVA』



【CD収録曲】

1.SAMURAI DIVA

2.ケサラバサラ（アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ）

3.Incubation

4.泥棒猫

5.ミトコンドリア

6.Bloody Waltz

7.SHIGIN BEATS-大楠公-

8.うたいびと

9.百年夜行

10.甲賀忍法帖

11.巡り巡る

12.The Battle of the Monkey and the Crab

13.パピヨン

14.月の兎

15.サムライハート（Bonus track・CDのみ収録）

※一部変更になる場合があります。ご了承ください。



【Blu-ray及びDVD収録内容】

・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」（25年６月７日(土)東京・日本橋三井ホール）ライブ映像

・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」舞台裏

・『ケサラバサラ』Music Video、Dance Video、Music Video メイキング

※Blu-rayとDVDは同内容となります。



◆通常盤（CDのみ）

\3,500（税込）

COCP-42534

◆初回限定盤A（CD＋Blu-ray）

\11,000（税込）

COZP-2198～9

◆初回限定盤B（CD＋DVD）\9,900（税込）

COZP-2200～1





NOW ON SALE

『ケサラバサラ』

テレビ東京系アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ

配信リンク： https://suzuhanayuko.lnk.to/kesarabasara

ミュージックビデオ： https://youtu.be/TC99ZUWRRJY





LIVE TOUR

SUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025

SAMURAI DIVA～東名阪台ノ陣～



大阪：11月1日(土) TEMPO HARBOR THEATER

名古屋：11月15日(土) インターナショナルレジェンドホール

東京：11月22日(土) 日経ホール

台北：12月6日(土) CORNER HOUSE



9月9日(火)よりプレイガイド先行抽選受付中

https://yuko-suzuhana.com/news/250801/





RELEASE EVENT

鈴華ゆう子 New Album『SAMURAI DIVA』 発売記念イベント



2025年10月28日（火） 19:00（集合18:40）

東京都・タワーレコード新宿店店内イベントスペース

（トーク＆ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91507.html



2025年10月29日（水） 20:00

オンラインイベント「リミスタ」

（トーク＆オンラインサイン会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://limista.com/projects/6695?id=6695



【リミスタ限定】

「SAMURAI DIVA」アナザージャケット

2025年11月2日（日） 12:00（集合11:40）大阪府・タワーレコードあべのHoop店店内イベントスペース

（ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91506.html



2025年11月2日（日） 17:00（集合16:40）

広島県・タワーレコード広島店店内イベントスペース

（ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91505.html



2025年11月3日（祝・月） １.13:00～／２.16:00～

福岡県・キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ

（ミニライブ＆ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91504.html



2025年11月16日（日） 13:00（集合12:40）

愛知県・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース

（ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91503.html





PROFILE

歌手、作詞曲家/詩吟吟道鈴華流家元。

和楽器バンドのボーカル（リーダー）を務め、メンバーを集めてバンドを

立ち上げた発起人でもある。

3歳よりクラシックピアノ、5歳より詩吟・詩舞・剣舞を始める。

東京音楽大学器楽（ピアノ）専攻卒業。中高音楽教員免許の取得などを通

じて、教育分野にも深く関わっている。

2011年、コロムビアレコード全国吟詠コンクールにて一位を獲得。2025年には吟道鈴華流を創流し 宗家「鈴華慶晟」としても活動している。

また、企画力に優れたアイディアマンとして、楽曲提供など創作面でも多彩な活動を展開し、音楽イベントをはじめとする各種プロデュースも手がけ、アーティストのプロデュースにも携わる。

2024年には音楽への想いを自らの言葉で綴った初の著書『唄いろは』を出版。

声優やラジオパーソナリティとしても活動し、幅広い表現の場で実績を重ねてきた。

また2013年和楽器とロックを融合した8人組ロックバンド「和楽器バンド」のメンバーを集めて バンドを立ち上げた発起人でもある。ボーカル兼リーダーを務め、 人気VOCALOID楽曲をカバーした代表曲「千本桜」は1億7千万再生数を突破し、アルバム「八奏絵巻」はオリコン一位を獲得。

2016年には和楽器バンドデビュー3年目にして初の日本武道館公演を成功させその後毎年恒例となる。

2018年2020年に和楽器バンドで横浜アリーナ公演、2019年にはさいたまスーパーアリーナ公演2daysも成功させた。



2012年 ピアノ&ボーカルを務めるユニット「華風月」を結成。

2014年 「和楽器バンド」のボーカルとしてメジャーデビュー。

2014年 東京ディズニーランドの「ディズニー夏祭り2014 雅涼群舞 雅絢爛」を歌唱。

2016年 アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の挿入歌「戦火の灯火」を担当。

2016年 11月22日に発売となるバンダイナムコゲームス「SDガンダム G GENERATION GENESIS」のテーマ曲「永世のクレイドル」「Remains」を担当。声優として同ゲームのキャラクター「ユーコ・オルテンシア」の声を担当。

2016年 エイベックステンターテインメントよりアルバム「CRADLE OF ETERNITY」がリリース。オリコンチャート初登場5位。

2017年 アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第46話「誰が為」に「天空の先へ」（鈴華ゆう子作詞作曲、歌唱）が挿入歌を担当。

2017年 スマートフォンアプリ「SDガンダム Gジェネレーション RE」のオープニングテーマ曲「Tears Cry」を担当。

2018年 JFN系列でラジオのパーソナリティとしいて「日本が好きになっちゃうラジオ」がスタート。

2018年 11月日本武道館で開催された「第50回全国吟剣詩舞道大会において特別ライブ開催。また、鈴華ゆう子個人として詩吟、剣詩舞を披露。

2019年 9月28日に開催された「いきいき茨城ゆめ国体2019」開会式で国家独唱を披露。

2021年 森山直太朗作詞曲「カンパニュラ」の配信がスタート。

2021年 アニメ「ピーチボーイリバーサイド」にて声優を務める。

同アニメにおいて主題歌「Dark spiral journey」を鈴華ゆう子featuringQ-MHz名義で担当。

2023年 Lucky FMにて番組「Japanese Tresures」のラジオパーソナリティを務める。

2023年 FIM MotoGP世界選手権シリーズ第14戦MOTUL Grand Prix of Jaoanにて国歌独唱。

2024年 日独友好フェスティバル「MAIN MATSURI JAPAN FESTIVAL」初出演にしてヘッドライナーを務める。

2024年 連載コラム「唄いろは」を加筆・再編し、初の著書として出版。

2025年 詩吟の新流派「吟道鈴華流（ぎんどうすずはなりゅう）」を創流、初代宗家「鈴華慶晟（けいせい）」としても活動開始。



鈴華ゆう子オフィシャルウェブサイト： https://yuko-suzuhana.com/

日本コロムビア 鈴華ゆう子特設サイト： https://columbia.jp/suzuhanayuko/

鈴華ゆう子オフィシャルSNS

YouTube： https://www.youtube.com/@yuko-suzuhana

X： https://x.com/yuchinsound

Instagram： https://www.instagram.com/yuko.suzuhana/

Tiktok： https://www.tiktok.com/@yuko.suzuhana

Facebook： https://www.facebook.com/yukosuzuhana/