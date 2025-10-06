2025年秋のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』オープニング主題歌&エンディング主題歌初公開！さらに、Blu-ray BOX （特装限定版）発売決定！

補助魔法プロジェクト

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライ ム市場:証券コード 4751)は、2025年10月4日（土）より、テレビ朝日系全国24 局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて順次放送、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信が開始されたTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、 追放されて最強を目指す』のノンクレジットオープニング映像、およびノンクレジットエンディング映像が公開されました。さらに、全1巻のBlu-ray BOX （特装限定版）の発売が決定したことをお知らせいたします。

オープニング主題歌・「Quest」を手掛けたのはソロアーティストの秋山黄色、エンディング主題歌・「欠片」は、arumaが担当します。本作の世界観を彩るノンクレジットオープニング、およびノンクレジットエンディングは、YouTube（https://www.youtube.com/@CyberAgent_Anime）にてお届けいたします。

さらに、発売の決定した、Blu-ray BOX （特装限定版）には、特製ブックレットや豪華キャスト陣による音声特典などが収録されます。

あわせて、キャラクター原案・夕薙先生の書きおろしイラストを使用した三方背ケース、およびキャラクターデザイン・佐藤陽子書きおろしイラストを使用したジャケットもお届けいたします。

『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」（※）で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっています。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

▼ノンクレジットオープニング[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DS_SxUGLs8k ]

▼ノンクレジットエンディング[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=G9blq2RvhOo ]

■『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』Blu-ray BOX （特装限定版）発売決定！

・発売日：2026年3月25日(水）発売・価格：35,200円(税込)

・収録話数：全12話収録

・仕様：キャラクター原案・夕薙書きおろし三方背ケース、キャラクターデザイン・佐藤陽子書きおろしジャケット通常ケース

・特典内容

=======================================================

封入特典：原作・アルト書きおろし小説、特製ブックレット

映像特典：ノンクレジットOP＆ED、全話WEB予告、PV＆CM集

音声特典：豪華キャストによるオーディオコメンタリー

=======================================================

・店舗別特典

楽天ブックス：

ティザービジュアル A4クリアポスター（アレク）

キャラクターデザイン・佐藤陽子書きおろしジャケット 缶バッジ4個セット

（アレク、ヨルハ、クラシア、オーネスト）

ゲーマーズ：

キャラクターデザイン・佐藤陽子書きおろしジャケット B2タペストリー

アニメイト：

B2布ポスター（クラシア）

Amazon.co.jp：

ティザービジュアル アクリルスタンド（アレク）

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

キャラクター原案・夕薙書きおろし三方背ケースイラスト（表1）

キャラクターデザイン・佐藤陽子書きおろしジャケットイラスト

■発売決定告知CM：

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=a7gyD4l0tSU ]

購入はこちら :https://avex.lnk.to/jkjS8vqW

■キービジュアル

・公式サイト

https://hojomaho.com/

・X(旧 Twitter)アカウント

@hojomaho(https://twitter.com/hojomaho)

■イントロダクション

突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--

王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。

弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。

そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。

「キミの力が必要なんだ!」

伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--

始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。

終わりなき日々(ルビ:ラスティングピリオド)を!

■放送・配信情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：

10月4日(土)より毎週土曜よる11時30分～

BS朝日：

10月5日(日)より毎週日曜深夜1時～

AT-X：

10月5日(日)より毎週日曜よる10時～

※リピート放送：毎週木曜朝5時30分～／翌週日曜朝7時～

ABEMA：

10月4日（土）より毎週土曜深夜0時

U-NEXT：

10月4日（土）より毎週土曜深夜0時

アニメ放題：

10月4日（土）より毎週土曜深夜0時

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■キャスト・スタッフ

原作 ：アルト『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』(講談社 K ラノベブックス刊)

キャラクター原案 ：夕薙

コミカライズ ：門司 雪(講談社「マガジンポケット」連載)

監督 ： 高橋 賢

助監督 ：平田政宗(レアトリック)

シリーズ構成 ：筆安一幸

キャラクターデザイン/総作画監督 ：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン/総作画監督 ：林 信秀

プロップ武器 / 小物デザイン ：氏家嘉宏 / 関根柚月

モンスターデザイン ：我嘉輝 / レコメンデーション

モンスター作監 ：かわらじまコウ

色彩設計 ：勝田綾太 / 山本真希

美術背景 ：草薙

美術監督 ：緒続 学

美術ボード ：金井眞悟

3D 監督 ：秋元 央(T2studio)

撮影監督 ：浅川茂輝(レアトリック)

音響制作 ：オンリード

音響監督 ：阿部信行

音楽 ：KOUICHI・高田 翼

音楽制作 ：ディオスタ / ハイスピードボーイ

アニメーション制作 ：月虹

オープニング主題歌 ：「Quest」秋山黄色

エンディング主題歌 ：「欠片」aruma

■キャスト

アレク・ユグレット ：梅田修一朗

ヨルハ・アイゼンツ ：久保ユリカ

クラシア・アンネローゼ ：田澤茉純

オーネスト・レイン ：水中雅章

エルダス・ミヘイラ ：緑川光

レグルス・ガルダナ ：阿部敦

レヴィエル・スタンツ ：内田直哉

ロキ・シルベリア ：石田彰

ローザ・アルハティア ：丹下桜

ほか

■原作情報

出版社 ：講談社

作者 ：アルト

既刊 ：1~5 巻(講談社Kラノベブックス刊)



▼試し読みはこちら

https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000351392