劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念！書店限定グッズフェアを10月10日(金)より対象書店にてスタート！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、発行部数3,100万部突破の大人気コミック『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念して、2025年10月10日(金)より書店限定グッズフェア「CHAINSAW MAN BOOK STORE」を対象書店にて開催いたします。アクリルスタンドや缶バッジセットなど、7種の書店限定アイテムをご用意しました。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に、デンジやレゼたち6人がデザインされた「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします。

■「CHAINSAW MAN BOOK STORE」概要

描き下ろしイラストを使用した、『チェンソーマン』書店限定オリジナルグッズを対象の店舗で販売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/266_1_e830d656c62107bbc2708601eb8e5a16.jpg?v=202510060626 ]

グッズのご紹介

※価格はすべて税込です。

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

ノベルティのご紹介

『チェンソーマン』商品を2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。

※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※レシートの合算はできませんのでご了承ください。

お取り扱い店舗

お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。

■「CHAINSAW MAN BOOK STORE」特設ページ

https://marimocraft.co.jp/event/csm1010/

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式情報

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、

公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ。

憧れのマキマとのデートで浮かれている中、

雨宿りをしていると、カフェで働く少女レゼと出会いー!?

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト

▶ https://chainsawman.dog/

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。



マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



