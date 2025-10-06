劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念！書店限定グッズフェアを10月10日(金)より対象書店にてスタート！
株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、発行部数3,100万部突破の大人気コミック『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念して、2025年10月10日(金)より書店限定グッズフェア「CHAINSAW MAN BOOK STORE」を対象書店にて開催いたします。アクリルスタンドや缶バッジセットなど、7種の書店限定アイテムをご用意しました。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に、デンジやレゼたち6人がデザインされた「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします。
■「CHAINSAW MAN BOOK STORE」概要
描き下ろしイラストを使用した、『チェンソーマン』書店限定オリジナルグッズを対象の店舗で販売いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/266_1_e830d656c62107bbc2708601eb8e5a16.jpg?v=202510060626 ]
グッズのご紹介
※価格はすべて税込です。
※商品はなくなり次第終了となります。
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。
ノベルティのご紹介
『チェンソーマン』商品を2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！
※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。
※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。
※ノベルティは無くなり次第終了となります。
※レシートの合算はできませんのでご了承ください。
お取り扱い店舗
お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。
■「CHAINSAW MAN BOOK STORE」特設ページ
https://marimocraft.co.jp/event/csm1010/
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式情報
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、
公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ。
憧れのマキマとのデートで浮かれている中、
雨宿りをしていると、カフェで働く少女レゼと出会いー!?
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト
▶ https://chainsawman.dog/
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
株式会社マリモクラフトについて
キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/
【マリモクラフト公式SNSアカウント】
マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve
マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft
マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/