第４８回全国育樹祭でｋｈｂが宮城県緑化等功労者表彰

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社：仙台市太白区)は、１０月５日(日)に宮城県総合運動公園（グラ

ンディ・２１）セキスイハイムスーパーアリーナで開催された「第４８回全国育樹祭」に

おいて、宮城県緑化等功労者（次世代へ繋ぐ「森づくり」部門）を受賞しました。

ｋｈｂは「緑豊かなみやぎの自然を未来の子どもたちに残したい」との願いから、１９９

０年に「ｋｈｂグリーンキャンペーン」をスタートしました。２０１０年からは宮城県利府

町の県有林を「ぐりりの森」と名付け、ＮＰＯ法人宮城県森林インストラクター協会の協力

のもと、遊歩道の整備などの森づくりや、自然観察、間伐材を使ったネイチャークラフト体

験など家族で自然に親しめる活動を続けており、今回これらの取り組みが評価され受賞する

運びとなりました。宮城県内のテレビ局では唯一となります。

宮城県緑化等功労者表彰は、宮城県初の全国育樹祭の開催を記念し、県内の森林保全・担

い手育成・緑化推進・木材利用等で功績が顕著な個人・団体を表彰するもので、活動によっ

て４部門に分かれ、今回ｋｈｂは樹木の保護、地域育樹、森林ボランティアなどの取り組み

が対象となる「次世代へ繋ぐ『森づくり』部門」での受賞となりました。

ｋｈｂではこれからも、子どもたちに豊かな森を残すための取り組みを続けてまいります。

◆「ｋｈｂグリーンキャンペーン」関連のこれまでの受賞

「『みどりの日』自然環境功労者環境大臣表彰」(2010年)

「第2回いきものにぎわい企業活動コンテスト審査委員特別賞」(2011年)