【DIOR】「ハウス オブ ディオール ビバリーヒルズ」がロデオドライブにオープン

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) JONATHAN TAYLOR

ディオールは、伝説的なロデオドライブに「ハウス オブ ディオール ビバリーヒルズ*」をオープンしました。ディオールとカリフォルニアの強い絆を受け継ぐ、新しく象徴的な場所です。この特別な空間は植物の世界の美しさに敬意を表し、ハリウッドにおけるメゾンの歴史を讃えています。

建築家ピーター・マリノがデザインしたこの「夢の王国」は、波打つファサードにより昇華され、洗練されたシンプルな雰囲気を醸し出しています。光に満ち、ディオールのコードがあしらわれた4フロアには、壮大な中央階段と豊かな緑に彩られ、ディオールの異なるユニバースが展開されます。

VIPラウンジや、パリ以外では初めてとなるドミニク・クレン**による新しいレストラン「ムッシュ ディオール」、そして街の見事な景色を一望できる緑豊かなテラスにいたるまで、空間はそれぞれ独自の個性を表現しています。クリスチャン・ディオールが当時の芸術家たちと築いた友情にオマージュを捧げ、この卓越したブティックでは、カリーヌ・ラヴェルやナンシー・ロレンツといった、現代アーティストによる素晴らしい作品も展示されています。

ショーウィンドウには、レッドカーペットの華やかさや、アメリカにおけるディオールの夢の魔法を捉えたミニチュアのシーンが並びます。訪問者は観客となり、この素晴らしい物語の舞台裏の秘密を探求することができます。

限定アイテムも取り揃え、ハリウッドの魅惑とパリのエレガンスが見事に融合した特別なコレクションをお楽しみいただけます。

*「ハウス オブ ディオール ビバリーヒルズ」ブティックは2025年9月27日にオープンしました。「ムッシュ ディオール by ドミニク・クレン」は今秋、ハウス オブ ディオールの体験を完成させるべく追ってオープン予定です。

**ドミニク・クレンは米国で最も多くミシュランの星を獲得した女性シェフであり、芸術的なフレンチ カリフォルニア料理の視点と、サンフランシスコのレストラン「アトリエ クレン」で高い評価を得ています。

(C) JONATHAN TAYLOR(C) JONATHAN TAYLOR(C) JONATHAN TAYLOR(C) JONATHAN TAYLOR



＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir