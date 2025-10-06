未来の変化を先取りする視野を。地政学を武器に、世界情勢のとらえ方・活かし方が見えてくる──『すぐに使えるビジネス教養　地政学』新登場！

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養　地政学』（村山 秀太郎・監修）を2025年10月9日（木）より順次発売します。本書は、複雑な国際問題を整理し、先を読む力を養いたいビジネスパーソンに最良の一冊です。




■世界を読むカギは「地政学」にあり

国際ニュースは日々私たちを取り巻いています。
ウクライナ戦争の泥沼化、イスラエルとパレスチナの衝突、アメリカと中国の覇権争い……。



ところが、それぞれの出来事は断片的に伝えられるため、


「なぜ起きているのか」


「今後どうなるのか」


が見えにくいのが現実です。



そんな混沌を理解するために有効なのが「地政学」です。



地理的条件と政治・経済・軍事・外交を組み合わせて分析することで、


複雑な国際情勢が一本の筋道として理解できるようになります。



「海外の政治なんて自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。
しかし国際情勢は、


・原油価格や輸入品の値段


・半導体やエネルギー供給の安定性


・金融市場の動き　など



ビジネスや生活に直結しています。



世界の動きを把握できれば、経済ニュースの本当の意味がわかり、


未来の変化を先取りすることが可能になります。



本書は、複雑な国際問題を整理し、先を読む力を養うための最良の入門書です。
地政学を武器にすれば、ビジネスパーソンとしての視野も確実に広がるでしょう。



■地政学の基本から最新情勢まで網羅

本書はまず、地政学の歴史と基本概念を丁寧に解説します。


・シーパワーとランドパワーのせめぎ合い


・ユーラシア大陸の「リムランド」と「ハートランド」


・戦略上の要衝であるチョークポイント　など



ニュースの背景に潜む基礎知識を体系的に学べます。



さらに、「バランス・オブ・パワー」の視点や経済要因を組み合わせ、


現代的な地政学の枠組みへと発展させます。
そのうえで、米中対立やウクライナ戦争、AIや半導体をめぐる競争など、最前線のテーマを取り上げ、いま世界で何が起きているかをわかりやすく解説しています。



アジア・太平洋では、


中国の一帯一路構想や台湾有事のリスク、韓国や北朝鮮の外交戦略。



アメリカ大陸では、


エネルギーのシェール革命や不法移民問題、南米左派政権の台頭。



ヨーロッパ・ロシアでは、


NATO拡大やエネルギー資源の武器化、北極圏争奪戦。



中東・アフリカでは、


イラン・イスラエル戦争やサウジ・イラン対立、そしてクルド人やアフリカ紛争の火種。



さらには、日本自身の立場や日米同盟の行方まで──


地域ごとに整理された構成により、国際情勢の全体像が立体的に見えてきます。



■本書の構成

INTRODUCTION　地政学の基本
CHAPTER1　話題の国際情勢を地政学で考える
CHAPTER2　アジア・太平洋の地政学
CHAPTER3　南北アメリカの地政学
CHAPTER4　ヨーロッパ・ロシアの地政学
CHAPTER5　中東・アフリカの地政学
CHAPTER6　日本の地政学



■監修者プロフィール

村山 秀太郎　監修


スタディサプリ講師、世界史塾バロンドール主宰。


早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程修了。


予備校で教鞭をとりながら百余国を歴訪し、昨今の国際情勢にも精通している。


主な著書・監修に『これ1冊！世界各国史』（アーク出版）、『暴虐と虐殺の世界史』（二見書房）、『地政学で読みとく「これからの世界」』（世界文化社）、『絵本のようにめくる世界遺産の物語』（昭文社）などがある。



■書籍概要


書籍名　： すぐに使えるビジネス教養　地政学


著者　　： 村山 秀太郎（監修）
ページ数： 144ページ
価格　　： 1,870円（税込）
出版社　： フォレスト出版株式会社
発売日　： 2025年10月9日（※以降順次）
ISBN　 ： 978-4-86680-345-2







