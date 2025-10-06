【10/22開催｜無料セミナー】売却を成功させる経営者が持つ「資本家マインド」とは？を開催いたします。

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、会社売却を検討している経営者向けに売却を成功させるためのセミナーを2025年10月22日（水）16時30分から開催いたします。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_003?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event003- 開催日時：2025/10/22 (水) 16時30分~- 所要時間：約30分- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）- 登壇者：株式会社M&Aナビ 取締役 岩田 尚也

*顔出し声出し無しでご参加いただけます。

セミナー開催の背景

中小企業のM&Aが一般化しつつある中で、会社売却を検討される経営者が増えています。

しかし、会社売却の成功の鍵は「会社が売れるか」ではありません。

「経営者自身が売れる資本家的なマインドセットを持っているか」にあります。

本セミナーでは、多くの経営者が抱える「自社の真価をどう評価し、組織をどう仕組み化すべきか」という課題に焦点を当てます。

資本家マインドが売却成功にどのように直結するのか、具体的事例交えて解説します。

- 買収を成功させる会社と失敗する会社の違い- 未経験企業が買収を成功させる具体的なステップ- 買い手が避けるべき行動

成長加速の第一歩にぜひご参加ください。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_003?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event003- 自社の評価や将来性に不安を抱えている方- 会社の売却を検討している経営者や後継者の方- 事業承継やM&Aの専門家に相談したいと考えている方- 組織の属人性やワンマン経営から脱却したいと思っている方- 自社の成長と資本効率を上げる仕組みづくりに関心がある方

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/