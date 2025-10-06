医療機器業界の最新トレンドがここに集結！「メディカルクリエーションふくしま2025」

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

福島県・一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構が主催する、医療機器設計・製造展示会「メディカルクリエーションふくしま2025」を、2025年10月29日（水）・30日（木）の2日間、ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）にて開催いたします。

本展示会では、医療機器開発をテーマに、第一線で活躍する専門家を講師に迎えた多彩なセミナーを実施予定です。また、29日夕方には出展者・来場者よる交流会も開催いたします。

現在、すでに多数のお申し込みをいただいており、定員に達しつつあるセミナープログラムも複数ございます。セミナーおよび交流会は事前登録制・先着順となっておりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

事前の参加登録はこちらから！

メディカルクリエーションふくしま公式HP :https://fmdipa.jp/mcf/

注目のセミナーの一部をご紹介します！

メディカルクリエーションふくしま2024オープニングセミナーの様子「Med-Tech Community で実現する医療機器開発～医療機器ODM/CDMOの役割と期待～」

オープニングセミナー

ODM/CDMOに期待される役割と産業界での可能性を考察し、登壇各社の高度な技術力や開発体制等に触れ、これからの医療機器開発に求められるパートナーシップのあり方を探ります。

講演者は、医療機器産業の最前線で活躍される経営陣たちです。

【講演者】

◆朝日インテック株式会社 取締役会長 宮田 昌彦 氏

◆NISSHA 株式会社 事業開発室 コーポレートマーケティング部 メディカル事業推進 G グループ長

秋田 真哉 氏

◆ワイエイシイエレックス株式会社 代表取締役社長 花木 浩伸 氏

【コメンテータ】

◆国立循環器病研究センター 名誉所員 医学博士 妙中 義之 先生

◆公益財団法人医療機器センター／一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構 理事長 菊地 眞

【座長】

◆ふくしま医療機器開発支援センター 特命担当部長 石橋 毅

人材育成セミナー

「発明楽に学ぶ発想法～医療と発明の出発点を探る～」

「発明楽」とは、鳥取大学・植木賢教授が考案した、＋-×÷の発想スキルによる独自の思考法です。発明 を“誰もが学べる技術”と捉える視点から、実務に活きる発想力とイノベーションのヒントを紹介します。

【講演者】

◆鳥取大学 医学部 医学科 医学教育学講座 医学教育学分野 教授 植木 賢 先生

海外展開セミナー[MDIC１.]

「米国医療機器産業界にどう挑むか」

米国をはじめとする経済・貿易政策の変化が医療機器産業に与える影響と、日本の医療機器開発にお いて採るべき戦術や成功のポイントを解説します。

【講演者】

◆スタンフォード大学 医学部 主任研究員／ Med Venture Partners, Inc 取締役

チーフメディカルオフィサー 池野 文昭 先生

明日の医療を切り拓くニーズ発掘セミナー[MDIC２.]

「Med-Tech Communityで考える ～これからの医療のために求められる技術とは？～」

東日本大震災から15年という節目を前に、「未来の地域医療の縮図」と言われた災害医療の現場での課題を振り返り ます。「医療機器はどのように貢献してきたのか？」という視点から、これからの医療と技術との関わりを考察します。

【講演者】

◆東京電機大学 研究推進社会連携センター総合研究所 特別専任教授 佐久間 一郎 先生

◆医療法人社団はな 理事長／慶應義塾大学医学部 非常勤講師 理事長 原澤 慶太郎 先生

◆公益財団法人医療機器センター附属医療機器産業研究所 主任研究員 松橋 祐輝 氏

※MDIC１.とMDIC２.両セミナーを聴講した場合には5P取得できます。

（注）一方のみ聴講の場合は取得できません。

メディカルクリエーションふくしま2024 セミナーの様子メディカルクリエーションふくしま2024 会場の様子メディカルクリエーションふくしま2024 会場の様子メディカルクリエーションふくしま2024 交流会の様子