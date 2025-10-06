今宵、黄金色の並木が夜空を照らす中島公園紅葉ライトアップ～SAPPOROAUTUMN ILLUMINATIONS～開催及び点灯式のご案内

株式会社ノヴェロ

昨年初開催で約１４万７千人が来場した“中島公園紅葉ライトアップ”

好評につき今年も開催いたします！！

市内中心部に位置する「中島公園」を舞台に、札幌の秋を彩る紅葉ライトアップ。

本イベントが新たな秋の一大イベントへと成長を果たすため、今年はライティングエリアの拡大、有料ゾーンの設置やハロウィンに合わせた「かぼちゃスイーツフェア」の実施など、

新たなコンテンツを多数提供いたします！

＜点灯式開催概要＞

名称：中島公園紅葉ライトアップ点灯式

日時：１０月２４日（金）１７：２０～（１０分程度）

会場：中島公園イチョウ並木

内容：関係者挨拶、点灯（関係者7～8名がスイッチを押して点灯を行います）

公式ホームページ

https://sapporo-autumn-illuminations.jp/

公式リーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d72732-39-af6274dfd255483edddc2bc3b27f2ee4.pdf