【川奈ホテル】海辺のクラシックホテルで過ごす静なるクリスマス

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川奈ホテル（所在地：静岡県伊東市川奈1459、総支配人：和田 恵里）は、2025年11月15日(土)～12月25日(木)の期間で、静寂のクラシックなホテル館内の空間に、大きなクリスマスツリーと暖炉の火入れを行い、一年の中でも一番優雅で華やかに彩られます。

ヨーロッパのお城の中の教会をコンセプトに造られたメインダイニングでは、このクリスマス期間限定の装飾をあしらい、特別なクリスマスディナーコースを提供いたします。

クリスマスイブには、ヴァイオリン・チェロ・ピアノで奏でる、華やかでパワフルな女性カルテットユニット「Red Stella」さんをお招きし、第一ロビーにてクリスマスイブコンサートを開催いたします。

また、ご家庭でゆっくりとクリスマスを過ごしたいという方には、ホテルメイドのクリスマスケーキも販売いたします。

クリスマスという特別なひと時を、大切な方とご一緒に幸せで暖かな気持ちでお過ごしていただけると幸いです。

◆海辺のクラシックホテルで過ごす静なるクリスマス 概要

【クリスマス期間限定装飾】

装飾期間 ： 2025年11月15日(土)～12月25日(木)

※上の写真はイメージとなり実際と異なる場合がございます

【クリスマスイブコンサート】

開催日：2025年12月24日（水） 開催場所 ： 川奈ホテル第一ロビー

●第1部公演：4:00P.M.～5:00P.M. ●第2部公演：7:30P.M.～8:30P.M.

入場料：無料（お席は全て自由席とさせていただきます）

※お席に関しては、ご宿泊者のお客さま、お体の不自由な方や高齢者の方を優先させていただきます。

外来の方は、後方や2階通路から立ち見での鑑賞をお願いする場合がございます。

【Red Stella】Profile

ヴァイオリン・チェロ・ピアノで奏でる、華やかでパワフルな女性ユニット「Red Stella」。第一線で活躍するアーティストたちが集結し、クラシックはもちろん、タンゴや映画音楽など、ジャンルを超えて自由に奏で、美しさと強さをあわせ持つサウンドで、ステージにきらめく星のような輝きを届けます。聴く人の心をドラマチックに揺さぶる、今注目のインスト・ユニットです。

【クリスマス期間限定ディナーコース】

提供期間 ： 2025年12月2日(火)～12月25日(木)

「シュミネディナーコース」 １Fメインダイニング 料金：\21,000（税込・サービス料別）

【MENU】

・オマール海老とサーモン、フルーツトマトのシャルロット～ルージュ・ド・ノエル～

・カニとカリフラワーのフラン ～ホワイトクリスマス～

・アワビとキノコのフリカッセ、ビーツ風味 ～アン・クルート・ド・ノエル～

・白ワインとハーブ香る白身魚のマリニエール ～ジュエルボックス～

・国産牛フィレ肉のグリルとフォアグラのアンサンブル ～聖夜仕立て～

・スノーベリーのクリスマス

・パン ・コーヒー または 紅茶

「ノエルディナーコース」B1Fグリル 料金：\14,000（税込・サービス料別）

【MENU】

・聖夜のプチ・オードブル・コフレ

・オマール海老のカネロニホワイトグラタン

・海の幸とボルシチ、クリスマスバージョン

・ノエルの晩餐、牛フィレ肉のグリル、イチジク香る赤ワインソース

・マロンブリュレ、ショコラムース、フランボワーズスープの饗宴 ～赤鼻のトナカイ～

・パン ・コーヒー または 紅茶

【川奈ホテルメイドのクリスマスケーキ】

「ノエル・ブラン」

ホテルのカフェ「サンパーラー」で人気のドレスのようなショートケーキをクリスマス風にアレンジし、中にはカスタード・スポンジ・伝統のババロワにイチゴピューレを入れた優雅で華やかなクリスマスにぴったりのケーキです。

料金：\6,500（税込） ホールサイズ：6号（18cm）

「ブッシュ・ド・ノエル」

モカクリーム、クルミをふんだんに使い、ショコラスポンジでふんわりと包み込み、濃厚なチョコとモカクリームで切り株に見立てて仕上げた昔ながらのブッシュドノエルを川奈風にアレンジ。聖なる夜に華やかさと優しいアクセントを演出します。

料金：\5,000（税込） サイズ：16cm×7cm×9cm

●ご予約期間 ： 2025年11月15日(土)～12月22日（月）

●お渡し期間 ： 2025年12月19日（金）～12月25日（木） 11:00A.M.～5:00P.M.

●お渡し場所 ： 川奈ホテル ティールーム 「サンパーラー」

☎お客さまからのご予約・お問合せ先 川奈ホテル予約直通：0557‐44-6060