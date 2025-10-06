【ホテルヴィスキオ尼崎】「2025 CHRISTMAS CAKES」販売のご案内

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルヴィスキオ尼崎（兵庫県尼崎市、総支配人 大矢悦子）は、2025年10月6日(月)より、「2025 CHRISTMAS CAKES」のご予約を開始いたします。

詳しくはこちら :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/news/detail.php?id=403

毎年ご好評をいただいているホテルヴィスキオ尼崎のクリスマスケーキ。今年は、定番の苺と生クリームを使った「ホワイトノエル」と、チョコレートを贅沢に使った「スペシャリテ・ショコラノエル」の2種類をご用意いたしました。

■「ホワイトノエル」国産の大粒苺をたっぷりと

しっとりしつつ、ふわふわのスポンジにあわせる生クリームは、パティシエがこだわった３種の生クリームを掛け合わせた「ヴィスキオブレンド」。やさしい味わいで、あっさりと軽い口当たりに仕上げました。トッピングには大粒の国産苺を惜しみなく飾り、クリスマスを華やかに演出します。

■「スペシャリテ・ショコラノエル」高級チョコレートとピスタチオの贅沢

コーティング、ショコラムース、チョコレートクランチに、たっぷりとVALRHONA（ヴァローナ）のグアナラを使った贅沢なチョコレートケーキです。香ばしくサクサク食感が特徴のフィアンティーヌとピスタチオアッシェのチョコレートクランチに、濃厚なピスタチオのババロアを重ね、さらに濃厚なショコラムースを合わせ、ビターチョコレートでつややかにコーティングしました。中央にフランボワーズの粒を感じるジュレをアクセントに忍ばせ、ほどよい酸味がチョコレートの味わいを引き立てます。それぞれの層が織りなす風味と食感、チョコレートの香りを楽しめる贅沢なチョコレートケーキです。

※VALRHONA（ヴァローナ）のグアナラとは

カカオ分70%のブラックチョコレートで、力強くエレガントな苦味と香りが特徴といわれています。重厚で繊細な味わいの調和が取れた高級品で多くのパティシエから「最高級のブラックチョコレート」と称されるVALRHONAの代表作です。

■2025 CHRISTMAS CAKES 概要

ご予約期間：2025年10月6日（月）～12月17日（水）

電 話：06-6491-0603（料飲予約 10：00～19：00）

WEBご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/hotelvischio-amagasaki-westriver-pickup/reserve?menu_lists=6731db90b02b669dcfc21175&_gl=1*165ceuh*_ga*MTkxMjYzMjU4MS4xNzU4ODU2Mjk4*_ga_M68R4VRM9F*czE3NTk3NDU5MjckbzE0JGcxJHQxNzU5NzQ3NDMxJGo2MCRsMCRoMA..

※予約台数が上限に達した時点で受付を終了します。

お渡し期間：2025年12月22日（月）～12月25日（木）10：00～20：00

お渡し場所：ホテルヴィスキオ尼崎 ２階 カフェ＆レストラン「ウエストリバー」

決済方法 ：現金・クレジット

【変更・キャンセル料について】

ご予約のキャンセルや変更は、12月17日（水）(料飲予約 営業時間10:00～19:00）までにご連絡をいただいた場合のみ無料で承ります。12月18日（木）以降のキャンセルは100%のキャンセル料を申し受けます。

「ホワイトノエル」

5号 4,800円（会員価格 4,560円）

6号 6,000円（会員価格 5,700円）

しっとりふわふわのスポンジに惜しみなく並べられた苺と、くちどけのよい生クリームの調和を味わう贅沢。洗練された赤と白のコントラストが聖夜の食卓をよりいっそう引き立てます。

「スペシャリテ・ショコラノエル」

5号 5,500円（会員価格 5,225円）

VALRHONAのグアナラを使った濃厚ショコラムースに、フランボワーズ、ピスタチオ、チョコレートクランチの層で味と食感を楽しめます。クリスマスにぴったりなチョコレートのごちそうです。

■ホテルヴィスキオ尼崎について

ホテル ロビー イメージ

JR尼崎駅から徒歩１分の利便性、リラックスと寛ぎの空間を提供します。

JR尼崎駅直結、関西国際空港からリムジンバスの利用で約65分とビジネスシーンにも好立地。

神戸三ノ宮、大阪梅田方面へはもちろん宝塚や京都への観光にも大変便利な立地にあります。

■このリリースに関するお問い合わせ先

ホテルヴィスキオ尼崎公式サイト :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発／ホテルヴィスキオ尼崎 企画課

TEL：06-6491-8511／FAX：06-6491-8575

E-mail : kikaku@hotelvischio-amagasaki.jp

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記の二次元 コードよりご覧ください。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

JRホテルメンバーズの詳細はこちら :https://www.jrhotel-m.jp/WESTERポイントの詳細はこちら :https://wester.jr-odekake.net/

レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストランの空き状況はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=v-amagasaki#rest_serch_form

宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

宴会場の空き状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/hotelvischio-amagasaki/?cond=awP4jMESvaAtHSXPV3fvV4Auy7eH8GGv3L5tQQp9AK0wTFNEqppDiuVE8wrz7%2bO92rGp0NWq9zeGwIw2LDbOImZj3T09QLWi3K%2bckuvRaQscrmfpv79LdqJdoHCEQ6z%2bVJS69r3lmYwMF56iDAl34w6Eikgj3hAfvxb0wKRBQ8Y0F03sJdZTyP49AIqIUg7tf7aFRRgCq77riUgvynlUipWj4DOmdMwF3K%2beiWw1amPmXeq%2fwkbKDA34xVkNvnWk71mU5Qt6lfzZ%2blK6c9SEKWrnTXr9LslcR0MDfj%2bpt1I%3d