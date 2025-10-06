景観シンポジウム開催します！　―　私たちの大事な景色　―

伊賀市




と　き　　2025年11月2日（日）午後１時～３時


ところ　　ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室（伊賀市上野丸之内500番地）


　　　　　駐車場：ハイトピア伊賀駐車場（有料）、上野西小学校（無料）


・プログラム内容


第１部　講演１「２０世紀遺産と歴史的景観」


　　　　　　　 東京理科大学　教授　山名善之さん


　　　　講演２「伊賀市の景観の取り組みと景観法２０年の全国的な動き」　


　　　　　　　 國學院大學　教授　浅野聡さん


第2部　講演者によるトークセッション及び活動報告


　　　　活動報告：NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町の取り組み


　　　（バリューマネジメント株式会社　栗田真由子さん　ほか）


当日、会場内で景観パネル展を開催しますので併せてご覧ください。



ホームページ：https://www.city.iga.lg.jp/0000013335.html


20世紀遺産のまちづくりに取り組んでいます。


ＰＲ動画を公開中ですので、ぜひご覧ください。


伊賀市公式YouTube「忍者市チャンネル」：https://youtu.be/6dLVd8IJFps




【問い合わせ】伊賀市建設部都市計画課


　電話:0595-22-9731