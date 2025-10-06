景観シンポジウム開催します！ ― 私たちの大事な景色 ―
伊賀市
と き 2025年11月2日（日）午後１時～３時
ところ ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室（伊賀市上野丸之内500番地）
駐車場：ハイトピア伊賀駐車場（有料）、上野西小学校（無料）
・プログラム内容
第１部 講演１「２０世紀遺産と歴史的景観」
東京理科大学 教授 山名善之さん
講演２「伊賀市の景観の取り組みと景観法２０年の全国的な動き」
國學院大學 教授 浅野聡さん
第2部 講演者によるトークセッション及び活動報告
活動報告：NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町の取り組み
（バリューマネジメント株式会社 栗田真由子さん ほか）
当日、会場内で景観パネル展を開催しますので併せてご覧ください。
ホームページ：https://www.city.iga.lg.jp/0000013335.html
20世紀遺産のまちづくりに取り組んでいます。
ＰＲ動画を公開中ですので、ぜひご覧ください。
伊賀市公式YouTube「忍者市チャンネル」：https://youtu.be/6dLVd8IJFps
【問い合わせ】伊賀市建設部都市計画課
電話:0595-22-9731