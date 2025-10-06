オンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」のエントリー受付が開始！
株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD」実行委員会は、2025年10月6日（月）、「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」のエントリー受付を開始したことを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331201&id=bodyimage1】
SHIBA GAME AWARDは、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に「SQOOL GAME AWARD」として2019年に発足し、年2回開催しているオンラインゲームアワードです。
このオンラインゲームアワードは、必ずしも優れたゲーム、売れそうなゲームを表彰するのではなく、「応援したい」ゲームタイトル、ゲームクリエイターを表彰するという方針で運営されており、回を重ねるごとに規模を拡大し、前回の「SQOOL GAME AWARD 2025 SUMMER」には世界から131のゲームタイトルのエントリーがありました。
今回の「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」も日本のみならず世界中からのゲームのエントリーを受け付けています。
エントリーは日本時間2025年の10月31日23：59まで。
「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」募集要項
https://shibagameaward.com/entry_info_2025w.php
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER 予定スケジュール
2025年10月6日～10月31日：エントリータイトル応募受付
2025年11月中：一次選考及び二次先行結果発表
2025年12月6日：YouTubeにて最終選考大賞タイトル紹介生放送
2025年12月中：大賞及び各賞発表
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gamestudylab
