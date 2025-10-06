医療相互運用性ソリューション市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、シェア、成長、動向、見通し（2025-2035年）
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年10月付で「医療相互運用性ソリューション市場」に関する調査報告書を発表いたしました。本報告書は、以下の区分による市場分析を提供しております：・タイプ別（サービスとソリューション）・導入方法別（オンプレミスとクラウドベース）・エンドユーザー別（病院、外来手術センター、その他） アプリケーション別（診断、治療、その他）－グローバル市場分析、動向、機会および予測、2025-2035」を発表いたしました。本レポートは、医療相互運用性ソリューション市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威を含む、同市場の主要な市場動向を明らかにしております。
医療相互運用性ソリューション市場概要
医療相互運用性ソリューション市場は、多様な医療情報システムが安全にデータにアクセスし、交換し、利用することを可能にする技術と標準を包含しております。その中核的な目的は、電子健康記録（EHR）、検査機関、薬局、保険会社間のデータサイロを解消し、統合された患者ビューを構築することにあります。
規制要件と価値に基づく医療への移行を背景に、これらのソリューションはHL7やFHIRといったフレームワークを活用し、シームレスなデータフローを確保します。主な利点としては、ケア調整の改善、患者アウトカムの向上、業務効率化が挙げられます。遠隔医療やビッグデータの医療分野での採用拡大に伴い、市場は成長を続けています。
サーベイレポート社の専門家が医療相互運用性ソリューション市場調査を分析した結果、2025年の市場規模は46億米ドルに達したことが判明いたしました。さらに、医療相互運用性ソリューション市場のシェアは、2035年末までに149億米ドルに達する収益が見込まれています。医療相互運用性ソリューション市場は、2025年から2035年の予測期間において、約14.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038147
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331199&id=bodyimage1】
当社アナリストによる定性的な医療相互運用性ソリューション市場分析によれば、電子健康記録（EHR）の統合、患者中心ケアへの移行、デジタルヘルス活用の拡大、規制推進と価値基盤型医療への移行、デジタルヘルス技術と患者中心モデルの普及により、医療相互運用性ソリューションの市場規模は拡大する見込みです。医療相互運用性ソリューション市場における主要企業としては、Cerner Corporation、Infor Inc.、Allscripts Healthcare Solutions Inc.、Koninklijke Philips NV、InterSystems Corporation、Orion Health Group Limited、iNTERFACEWARE、Quality Systems Inc.、OSP Labs、Epic Systems Corporation、ViSolve Inc.、Jitterbit、Medicity、Experian Health、Edifecs Inc.などが挙げられます。
当社の医療相互運用性ソリューション市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 医療相互運用性ソリューション市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
医療相互運用性ソリューション市場概要
医療相互運用性ソリューション市場は、多様な医療情報システムが安全にデータにアクセスし、交換し、利用することを可能にする技術と標準を包含しております。その中核的な目的は、電子健康記録（EHR）、検査機関、薬局、保険会社間のデータサイロを解消し、統合された患者ビューを構築することにあります。
規制要件と価値に基づく医療への移行を背景に、これらのソリューションはHL7やFHIRといったフレームワークを活用し、シームレスなデータフローを確保します。主な利点としては、ケア調整の改善、患者アウトカムの向上、業務効率化が挙げられます。遠隔医療やビッグデータの医療分野での採用拡大に伴い、市場は成長を続けています。
サーベイレポート社の専門家が医療相互運用性ソリューション市場調査を分析した結果、2025年の市場規模は46億米ドルに達したことが判明いたしました。さらに、医療相互運用性ソリューション市場のシェアは、2035年末までに149億米ドルに達する収益が見込まれています。医療相互運用性ソリューション市場は、2025年から2035年の予測期間において、約14.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038147
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331199&id=bodyimage1】
当社アナリストによる定性的な医療相互運用性ソリューション市場分析によれば、電子健康記録（EHR）の統合、患者中心ケアへの移行、デジタルヘルス活用の拡大、規制推進と価値基盤型医療への移行、デジタルヘルス技術と患者中心モデルの普及により、医療相互運用性ソリューションの市場規模は拡大する見込みです。医療相互運用性ソリューション市場における主要企業としては、Cerner Corporation、Infor Inc.、Allscripts Healthcare Solutions Inc.、Koninklijke Philips NV、InterSystems Corporation、Orion Health Group Limited、iNTERFACEWARE、Quality Systems Inc.、OSP Labs、Epic Systems Corporation、ViSolve Inc.、Jitterbit、Medicity、Experian Health、Edifecs Inc.などが挙げられます。
当社の医療相互運用性ソリューション市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 医療相互運用性ソリューション市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価