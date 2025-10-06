半導体式ガスセンサー市場：世界調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年10月に「半導体ベースのガスセンサー市場：ガス種類別のセグメンテーション（ 一酸化炭素、メタン、水素、アンモニアおよびその他）；アプリケーションにより（産業用、環境モニタリング、自動車、医療およびその他）；by End-user（製造業、ヘルスケア、自動車、環境およびその他）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、半導体式ガスセンサー市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、および脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを強調している。
半導体式ガスセンサー市場の概要
半導体式ガスセンサー市場は、金属酸化物半導体がガスに曝される際に生じる電気伝導度の変化を利用して特定のガスを検出・測定する装置を中心として展開されている。この種のセンサーは、小型、低コスト、高感度、そして応答速度の速さで高く評価されている。
これらのセンサーは、環境大気の質監視、有害または可燃性ガスを検知する産業用安全システム、さらにスマートホーム向け空気清浄機などのコンシューマーエレクトロニクスといった重要な用途で広く使用されている。大気汚染への懸念の高まりや厳格な安全規制の強化を背景に、この市場は商業、産業、住宅分野におけるリアルタイムガス検知を可能にする上で不可欠な存在となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、半導体式ガスセンサー市場の規模は2025年に11億2,440万米ドルに達したという。また、2035年末までに市場収益は22億1,730万米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 9.3%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038145
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331196&id=bodyimage1】
当社アナリストによる半導体ベースガスセンサー市場の定性分析によれば、産業安全規制、産業オートメーション化、政府による厳格な大気質・安全規制、民生用電子機器およびスマートホームデバイスの普及により、半導体ベースガスセンサーの市場規模は拡大する見込みです。半導体ベースのガスセンサー市場における主要企業としては、ハネウェル・インターナショナル社、フィガロエンジニアリング社、アンフェノール・アドバンスト・センサーズ社、センシリオン社、AMS社、ダイナメント社、メンブラポール社、アルファセンス社、シティテクノロジー社、MKSインスツルメンツ社、SGXセンサーテック社、エアロクォール社、ボッシュ・センサーテック社、シーメンス社、ABB社が挙げられます。
当社の半導体ベースガスセンサー市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 半導体ベースのガスセンサー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界半導体ベースガスセンサー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
半導体式ガスセンサー市場の概要
半導体式ガスセンサー市場は、金属酸化物半導体がガスに曝される際に生じる電気伝導度の変化を利用して特定のガスを検出・測定する装置を中心として展開されている。この種のセンサーは、小型、低コスト、高感度、そして応答速度の速さで高く評価されている。
これらのセンサーは、環境大気の質監視、有害または可燃性ガスを検知する産業用安全システム、さらにスマートホーム向け空気清浄機などのコンシューマーエレクトロニクスといった重要な用途で広く使用されている。大気汚染への懸念の高まりや厳格な安全規制の強化を背景に、この市場は商業、産業、住宅分野におけるリアルタイムガス検知を可能にする上で不可欠な存在となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、半導体式ガスセンサー市場の規模は2025年に11億2,440万米ドルに達したという。また、2035年末までに市場収益は22億1,730万米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 9.3%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038145
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331196&id=bodyimage1】
当社アナリストによる半導体ベースガスセンサー市場の定性分析によれば、産業安全規制、産業オートメーション化、政府による厳格な大気質・安全規制、民生用電子機器およびスマートホームデバイスの普及により、半導体ベースガスセンサーの市場規模は拡大する見込みです。半導体ベースのガスセンサー市場における主要企業としては、ハネウェル・インターナショナル社、フィガロエンジニアリング社、アンフェノール・アドバンスト・センサーズ社、センシリオン社、AMS社、ダイナメント社、メンブラポール社、アルファセンス社、シティテクノロジー社、MKSインスツルメンツ社、SGXセンサーテック社、エアロクォール社、ボッシュ・センサーテック社、シーメンス社、ABB社が挙げられます。
当社の半導体ベースガスセンサー市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 半導体ベースのガスセンサー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界半導体ベースガスセンサー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）