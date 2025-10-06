消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』授賞式開催のご報告
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）は、主催する日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』にて、金賞をご受賞されたボーンブロス専門店ルルドの授賞式を2025年9月17日に開催いたしました。
日本フードアナリスト協会は「ボーンブロスを全国に普及させたい」というボーンブロス専門店ルルドの意向に賛同し、ボーンブロス（牛骨スープセミナー）の特別講座を開催する予定となっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331193&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331193&id=bodyimage2】
【金賞】
商品名：ルルドのボーンブロス
会社名：ボーンブロス専門店ルルド
住 所：神奈川県平塚市見附町27-17-904
問合せ：090-1977-7176
https://rurudo-bonebroth.com/
■評価されたポイント■
・深い味わいから、原材料のこだわりと良さが伝わってくる
・優しい味わいで、いろいろな料理に利用でき汎用性が高い
・シンプルなネーミングだが、サブタイトルで特徴が伝わる
・健康志向、美容意識の高い人に特に支持される商品
・訴求対象に合わせ、SNS等を利用した広報活動をされている
・SNSを活用し、薬膳や栄養学等の幅広い発信をしている
・有機グラスフェッド牛を使うなど、安心できる素材である
【授賞式にご出席されたボーンブロス事業部事業部長 諸江様 コメント】
この度の『ジャパン・フード・セレクション』における受賞は、日頃よりご愛顧くださる皆さま、そして生産に携わる全ての方々のご支援の賜物です。心より深く感謝申し上げます。
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
■ジャパン・フード・セレクション
https://japan-foodselection.com/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
ジャパン・フード・セレクション事務局
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
