先進IC基板市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に先進IC基板市場のセグメンテーション：タイプ別（有機基板、セラミック基板、ガラス基板、金属基板）；エンドユーザー別（半導体、コンピュータハードウェア、モバイルデバイス、家電製品、医療機器）；材料別（ポリイミド、FR-4、高周波ラミネート、低温同時焼成セラミックス、シリコン）；地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、先進IC基板市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、および脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを強調している。
先進IC基板市場の概要
先進IC基板市場とは、半導体チップとプリント基板（PCB）の間で重要なインターフェースとなる高性能基板の製造を指す。この基板は、人工知能（AI）、5G、高性能コンピューティング（HPC）、および自動車用電子機器に使用される先進チップの電力供給、冷却、および接続に不可欠な要素である。
より小型で高性能かつ省エネルギーなデバイスへの需要の高まりにより、市場は従来型基板から、フリップチップ（Flip-Chip, FC）やウェーハレベル・ファンアウトパッケージといった、より複雑なタイプへと移行しつつある。この進化は、次世代半導体技術を支え、さらなる小型化を可能にするうえで極めて重要である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、先進IC基板市場の規模は2025年において177億米ドルに達したという。また、2035年末までに市場収益は413億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 9.6%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038144
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331192&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な先進IC基板市場分析によれば、先進IC基板市場の規模は、半導体産業の成長、コンシューマーエレクトロニクス需要の拡大、高性能コンピューティング（HPC）および人工知能（AI）の普及、さらには5G接続およびスマートデバイスの拡張によって拡大すると見込まれている。先進IC基板市場における主要企業としては、ASE Technology Holding Co.、Samsung Electro-Mechanics、Amkor Technology、Osram Licht AG、Intel Corporation、Yizumi Technology、Kinsus Interconnect Technology Corp.、Sankoh Co., Ltd.、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）、Nanya Technology Corporation、Powertech Technology Inc.、Unimicron Technology Corp.、およびBroadcom Inc.が挙げられる。
さらに、本先進IC基板市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 先進IC基板市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル先進IC基板市場の需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年までに実施する（日本を含む各国別である）。
先進IC基板市場の概要
先進IC基板市場とは、半導体チップとプリント基板（PCB）の間で重要なインターフェースとなる高性能基板の製造を指す。この基板は、人工知能（AI）、5G、高性能コンピューティング（HPC）、および自動車用電子機器に使用される先進チップの電力供給、冷却、および接続に不可欠な要素である。
より小型で高性能かつ省エネルギーなデバイスへの需要の高まりにより、市場は従来型基板から、フリップチップ（Flip-Chip, FC）やウェーハレベル・ファンアウトパッケージといった、より複雑なタイプへと移行しつつある。この進化は、次世代半導体技術を支え、さらなる小型化を可能にするうえで極めて重要である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、先進IC基板市場の規模は2025年において177億米ドルに達したという。また、2035年末までに市場収益は413億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 9.6%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038144
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331192&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な先進IC基板市場分析によれば、先進IC基板市場の規模は、半導体産業の成長、コンシューマーエレクトロニクス需要の拡大、高性能コンピューティング（HPC）および人工知能（AI）の普及、さらには5G接続およびスマートデバイスの拡張によって拡大すると見込まれている。先進IC基板市場における主要企業としては、ASE Technology Holding Co.、Samsung Electro-Mechanics、Amkor Technology、Osram Licht AG、Intel Corporation、Yizumi Technology、Kinsus Interconnect Technology Corp.、Sankoh Co., Ltd.、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）、Nanya Technology Corporation、Powertech Technology Inc.、Unimicron Technology Corp.、およびBroadcom Inc.が挙げられる。
さらに、本先進IC基板市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 先進IC基板市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル先進IC基板市場の需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年までに実施する（日本を含む各国別である）。