デジタル・トランザクション管理市場、規模、シェア、開発動向、トレンド、需要、成長分析および予測 2025年～2035年である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に『デジタル・トランザクション管理市場：構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、ソリューション別（電子署名、ワークフロー自動化、認証、文書アーカイブ、その他）、エンドユーザー別（大企業および中小企業）- 世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、デジタル・トランザクション管理市場の将来予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
デジタル・トランザクション管理市場の概要
デジタル・トランザクション管理（DTM）とは、文書ベースの取引をデジタル化し、管理するクラウドベースのフレームワークである。これは、時間のかかる紙中心のプロセスを、安全で電子的なワークフローに置き換えるものである。主な機能として、電子署名、ユーザー認証、文書アーカイブ、監査証跡などが含まれる。DTMプラットフォームは、準備から署名、保管に至るまでの全プロセスが法的に準拠し、安全かつ効率的に行われることを保証するものである。
その利点は非常に大きく、契約完了の迅速化、セキュリティの強化、運用コストの削減、そしてユーザー体験の大幅な向上が挙げられる。印刷、スキャン、宅配サービスを排除することにより、DTMは現代のペーパーレスな業務運営に不可欠な存在となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、デジタル・トランザクション管理市場の規模は2025年に182億米ドル（$18.2 , \text{billion}）に達したとされる。さらに、2035年末までに市場収益は989億米ドル（$98.9 , \text{billion}）に達すると予測されている。予測期間（2025年～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約
23.3%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なデジタル・トランザクション管理市場分析によれば、同市場の規模拡大は、ペーパーレス取引への需要増大、BFSI（銀行・金融サービス・保険）およびヘルスケア分野での採用拡大、デジタル・トランスフォーメーションの加速と業務効率化の需要、そしてリモートおよびハイブリッド勤務モデルの普及によって促進されると予測されている。デジタル・トランザクション管理市場の主要な企業としては、Adobe Systems Incorporated、DocuSign Inc.、OneSpan、Kofax Inc.、Nintex Global Ltd.、ZorroSign Inc.、AssureSign LLC、ThinkSmart LLC、eOriginal Inc.、Namirial S.P.A.、HelloSign（Dropbox社の子会社）、Mitek、Entrust Datacard Corporation、DocuFirst、eMudhraなどが挙げられる。
また、当社のデジタル・トランザクション管理市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 各国におけるデジタル・トランザクション管理市場の規模、成長分析、および主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までのグローバルなデジタル・トランザクション管理市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）、国別（日本含む）である。
