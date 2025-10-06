【高級感あふれる業務用】越前漆器粂治郎 刷毛目シュガー入れ ― おもてなしの和の演出に
越前漆器粂治郎の「刷毛目シュガー入れ」は、飲食店やカフェ、料亭など業務用のテーブルを上品に彩る高級食器です。
熟練の職人がひとつひとつ丁寧に施した刷毛目の漆塗りは、光の加減で柔らかく変化し、砂糖を取り出すたびに特別感を演出します。
耐久性に優れ、日々の業務での使用にも耐えるため、長期的に安心してご利用いただけます。
小ぶりで取り扱いやすく、客席のテーブルやカウンター、サービスワゴンにもスッと収まり、実用性と美しさを兼ね備えています。
また、漆の手触りと落ち着いた色合いは、店内のコーディネートを格上げし、来客へのおもてなしに洗練された印象を与えます。
業務用としてだけでなく、贈答や記念品としても重宝される逸品です。
砂糖だけでなく、スパイスや小さな調味料入れとしての応用も可能で、幅広いシーンで活躍します。
日常のサービスに和の趣を添え、来店客の印象に残る上質な演出を実現する、プロ仕様のシュガー入れです。
黒刷毛目 シュガー入れ（B）［1個］
https://www.shikki-shop.com/komono4073-6b/
朱刷毛目 シュガー入れ（A）［1個］
https://www.shikki-shop.com/komono4073-6a/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331172&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
