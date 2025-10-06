大津市が「CACHATTO」導入により、外出の多い職員の業務効率を向上

e-Janネットワークス株式会社

e-Janネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本史郎 / 以下、e-Janネットワークス）は、滋賀県大津市（市長：佐藤健司 / 以下、大津市）において、当社が供給するテレワークプラットフォーム「CACHATTO（カチャット）」の一機能「セキュアブラウザ」（以下、CACHATTOセキュアブラウザ）が導入されたことを発表いたします。大津市は「大津市DX（デジタルトランスフォーメーション）戦略」に取り組んでおり、当社は「セキュアブラウザ」の提供によりその推進を支援いたします。

■大津市DX戦略 について

【大津市】外出の多い職員の業務効率を向上。職員のスマホをセキュアに活用しDXを推進。

大津市は、令和６年度から令和10年度を計画期間とした「大津市DX戦略」をもとに、DXの推進に取り組んでいます。「全員で進めるDX」「利用者の視点に立って進めるDX」「情報セキュリティの確保を前提としたDX」を基本姿勢とし、8つのテーマと全26のDXの取組を展開し、これらの取組に紐づく事業について、指標を設定し、毎年度、その指標評価にもとづく事業の見直しを行っています。

当社は8つのテーマの中でも「５.テクノロジーの最適な活用・インフラの整備」「６.情報セキュリティの維持・強化」を「セキュアブラウザ」の導入によりご支援できるものと考えます。

■CACHATTOセキュアブラウザ 導入前の課題

・テレワーク用のPC端末は導入していたが、外出時にメールやスケジュールをスマートフォンから確認する、といった利便性を職員から求められていた

・スマートフォンでも使用できるチャットシステムは導入済であったが、庁内のグループウェアサーバーへのアクセスを実現し、業務効率をさらに向上したかった

■CACHATTOセキュアブラウザ 選定の理由

・BYODを推進する場合において、セキュリティを担保できる

・大津市で採用されている自治体におけるネットワークモデル「α'モデル」に適合できる

■CACHATTOセキュアブラウザ 導入による効果

・市長・副市長に随行する秘書など、外出の多い職員の業務効率が向上した

・情報システム担当者にとっても、ネットワーク障害発生時などにすぐ利用できるアクセス手段に

e-Janネットワークスは、今後も自治体におけるDX推進、職員の働き方改革におけるテレワーク・モバイルワークの推進、BCP対策に寄与できるよう、製品強化・改善を継続して努めて参ります。

詳細は以下事例からご覧いただけます。

大津市 導入事例：https://www.cachatto.jp/case/detail/city-otsu.html

■大津市について

大津市は、日本最大の湖である琵琶湖を抱える、自然豊かで歴史遺産も豊富な中核市です。琵琶湖畔の平地を山が囲むような地勢と、南北に長い地形が特徴となっています。また琵琶湖をはじめ、比叡山延暦寺、三井寺、石山寺など人気の観光スポットも多数あり、産業も不動産やサービス業など、第3次産業が中心です。大阪・京都のベッドタウンとして、大規模マンションの建設などが続き、人口も増加しています。

大津市公式サイト：https://www.city.otsu.lg.jp/

■CACHATTOについて

「端末にデータを残さない」という特長により、テレワークにおけるセキュリティリスクを最小限に抑えられることが決め手となり、金融業界や自治体・官公庁など様々な業種で採用されている法人向けリモートアクセスサービスです。「スマートデバイス用リモートアクセスツール」市場および「セキュア・ゲートウェイ／ブラウザ」市場において12年連続トップシェアを占めています。［累計販売実績：国内1,700社80万ユーザー超（2025年2月現在）］

製品サイト： https://www.cachatto.jp/

■CACHATTOセキュアブラウザについて

普段の業務にお使いのクラウドサービスやファイルサーバーなどのオンプレミスサーバーへセキュアにリモートアクセスできるセキュアブラウザです。業務終了時にはデータを削除するため端末からの情報漏洩を防止することができ、BYODにより低コストでリモートアクセス環境が実現できます。メール返信や予定確認など隙間時間での軽微な作業に最適なツールです。

製品サイト： https://www.cachatto.jp/csb/

■e-Janネットワークス株式会社について

e-Janネットワークス株式会社は、2000年3月に設立以来、「いつでも、どこでも、安全に」を標榜し、ハイブリッドワークプラットフォーム「CACHATTO One」および関連製品の企画・開発・販売・運営を中心として事業を展開しております。

代表者名： 代表取締役 坂本史郎

従業員数： 111名（2025年4月1日現在、パートタイム従業員含む）

URL： https://www.e-jan.co.jp/

※ CACHATTOは、e-Janネットワークス株式会社の登録商標です。

※ 本リリースに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。