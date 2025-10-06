開催迫る！2025年秋、指導者レベルを到達目標に看取りケアの知識・スキル・感性を磨く集中講座
医療・福祉の専門職向け教育サービスを手がける一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表理事：神山資将）は、2025年秋、東京都内で「ターミナルケア指導者養成講座」を開催いたします。詳細は公式サイト（https://learning.ackk.org/0301/）をご覧ください。
■2025年秋期「ターミナルケア指導者養成講座」開催概要
●日時：2025年（令和7年）10月25日（土）・10月26日（日）※短期集中・2日間連続の講座です。
（1日目10:30-18:00／2日目10:00-16:30）
●会場：JR「水道橋」駅前・東京学院ビル（〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-6-15）
●学費：2日間8万円 ※開催1週間前までの振込は2,000円引
●対象：医療・介護・福祉等の専門職で、ターミナルケアの指導者を目指す方
●講師：石田和雄 他
●詳細：公式サイト（https://learning.ackk.org/0301/）を参照のこと
■「ターミナルケア指導者養成講座」とは
「ターミナルケア指導者養成講座」は、指導者レベルを到達目標に、人生の最終段階のケアに関する知識・スキル・感性を磨く教育プログラムです。2014年度の創設以来、看護・介護現場のリーダー層や「看取り介護加算」の研修担当者、自治体の地域包括ケア担当者など、全国各地から多様な受講生を受け入れてきました。「共創的ターミナルケア」の考え方を基に、多職種の参加者がディスカッションやワークショップを通じて共に学び、後進を育てるための指導力を身につけます。修了者には「ターミナルケア指導者」の資格を認定し、事業所内研修で活用できる教育用資料（カラー教材スライド等）を提供しています。
■関連記事
高齢者住宅新聞「リーダー向け看取り研修 終末期ケアの指導者育成」
https://www.koureisha-jutaku.com/20250122_07_01/
■前回（2025年春期）の修了生アンケートより
◎色々な方のお話をうかがう中で、自分が抱えていたもやもやが、みなさんも感じているものなのだと分かり、少し気持ちが軽くなりました。
◎全ての研修内容が印象が強く、新しい情報をアップデートする機会となりました。
◎自施設でも取り入れたい内容が多く、今回の学びをもとに患者、利用者、ご家族様にとって安心できる療養環境を作っていきたいです。
◎業務とケアの違いが心にささりました。
◎職種に関係なく、その人を“ケア”することが大切。「死ぬためのケアでない生き抜くためのケア」、どれだけ患者さん家族に寄りそっていけるかが大切と思いました。
◎ターミナルケアは死ぬためのケアではなく生き抜くためのケア、という言葉がとても印象に残りました。
◎皮膚トラブルについてやアセスメントについて、自分が行っていないことがあったので、今後行っていきたいと思いました。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会［教育会］
「ターミナルケア指導者養成講座」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/0301/
＜関連団体＞
終末期共創科学振興資格認定協議会
https://ctca.jp/
＜関連講座＞
通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
1日完結「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
