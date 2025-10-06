株式会社建設システム

KENTEM（株式会社建設システム）（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：重森渉）は、2025年10月27日（月）に新製品「KENTEM-Dashboard」をリリースいたします。

クラウド上のダッシュボードで現場の情報をリアルタイムに共有する新製品「KENTEM-Dashboard」をリリース

「KENTEM-Dashboard」は、現場の様々な情報をクラウド上のダッシュボードでリアルタイムに共有・確認することができる建設現場向けプロジェクト共有サービスです。

現場事務所にあるホワイトボードをクラウド上で手軽に作成でき、関係者へスケジュールや状況等を共有することで、現場の作業を円滑に進めることができます。

「KENTEM-Dashboard」の特長

「KENTEM-Dashboard」の製品概要

- ダッシュボードで現場のさまざまな情報を確認スケジュールや工事の進捗率、課題、SiteBoxで撮影した現場写真、やることリストなど、現場に関する各種情報を一画面に集約させることで現場の「見える化」を支援します。- ホワイトボードをデジタル管理現場事務所にあるホワイトボードをクラウド上で作成し、社内外へ共有することができます。関係者との予定の確認はもちろん、事務所に出向かず工程や段取りの把握ができるので、工程変更が発生してもスムーズに対応できます。- 現場の進捗状況や課題をリアルタイムに共有現場に行かなくても進捗率・課題・施工状況写真をリアルタイムに確認。現場の情報収集にかかる時間を削減することで、迅速な意思決定やバックオフィスの業務効率改善につながります。

【リリース日】

2025年10月27日（月）

【KENTEM-Dashboard 製品情報ページ】

https://www.kentem.jp/product-service/kentem-dashboard/

会社概要

会社名：株式会社建設システム

所在地：静岡県富士市石坂312-1

代表者：代表取締役社長 重森 渉

設立：1992年7月2日

URL：https://www.kentem.jp/

事業内容：建設業向けの施工管理ソフトウェアの開発・販売