西武鉄道40000系をイメージした『電車ナビタ』第4弾！田無駅に設置

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出など、公共性の高い事業を展開する表示灯株式会社（本店：愛知県名古屋市 代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」)は、この度、西武鉄道 田無駅（東京都西東京市）に40000系車両をコンセプトにした『電車ナビタ』を新たに設置いたしましたので、お知らせいたします。

（ 西武鉄道 田無駅に設置された 『電車ナビタ』 ）

当社が展開する周辺案内地図「ナビタ」は、鉄道駅に設置される「ステーションナビタ」を中心に、自治体庁舎内等に設置される「シティナビタ」、警察関連施設等に設置される「公共ナビタ」等に分類され、全国4,000か所超に設置されております。うち、「ステーションナビタ」については全国約2,400駅に設置（主要994駅※のうち80％超）にされており、公共性の高い社会インフラとしての役割を担っております。

※主要994駅：乗降者数3万人以上／日

この度、「電車ナビタ」が設置された西武鉄道 田無駅は、西武新宿駅まで急行で約20分と利便性が高く、2024年度における1日あたりの平均乗降者数は68,058人（出展：2024年度 西武鉄道駅別乗降人員データ）となります。

「電車ナビタ」は、“人にやさしい、みんなと共に進む電車”をコンセプトにした通勤車両40000系をモチーフにしております。西武グループのコーポレートカラーと西武線沿線の「山の緑と空の青」がイメージされた配色、丸みを帯びたフォルム、連結部を再現したデザインは誰もが思わず触れたくなる「駅空間を彩るアイコン」となります。

当社は今後も周辺案内地図をご利用されるお客様に、地図の閲覧ならびに地域情報の発信に加えて、楽しさも提供することで、利用者の方々に笑顔になって頂けることを目指してまいります。