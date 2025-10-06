Qlean Dataset、「HIP HOPダンスの3D動画データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『HIP HOPダンスの3D動画データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「HIP HOPダンスの3D動画データセット」の概要

「HIP HOPダンスの3D動画データセット」のユースケースイメージ

- 収録内容：HIP HOPダンスの基本動作80種類- 被写体属性：日本人 20代 男女各1名、計2名- 特徴：360度から任意のアングルを切り出し可能、ハイポリ・ローポリ両対応- データ形式：OBJ / PLY / C3D / Alembic など主要3Dフォーマットに対応- データ数：80- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-022- サンプルイメージ：※こちらはイメージのため実際は動画データです。- 3D姿勢推定・全身モーション解析AIの開発ボリュメトリックビデオ技術により、全方位からダンス動作を高精度に収録。複雑な全身動作や身体協調性を解析する3D姿勢推定モデルや、行動理解AIの教師データとして最適です。研究機関やスポーツ科学分野での動作分析、感情表現を伴う身体モーション研究に活用できます。- 生成AI・モーションキャプチャ応用研究80種類のヒップホップダンスを3Dデータ化しており、生成AIによるモーション生成・模倣学習の基盤データとして活用可能。AIによる自動振付生成や、CGキャラクター・アバターの自然な動作再現など、クリエイティブ領域での研究開発を支援します。- バーチャルヒューマン・メタバース開発への応用360度撮影データは、VR/ARやメタバース空間でのリアルな身体表現に適しています。ファッション、音楽ライブ、広告など、仮想空間での人間らしい動作再現に利用可能です。- エンターテインメント・アニメーション制作支援高品質な3Dモーションデータは、ダンスアニメーションやライブ映像制作のモーションリファレンスとしても活用可能。ゲーム開発やアーティストのモーションキャプチャ代替素材として、制作コストの削減にも貢献します。- ロボティクス・ヒューマノイド動作学習ダンス特有のリズム・重心移動・協調性を持つ3D動作データは、ヒューマノイドの動作模倣やリズム制御AIの訓練に最適。感情表現や非定型動作の学習データとしても有効です。

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/