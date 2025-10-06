ケーブル一本でiPhoneとApple Watchを同時充電できるリングスタンド『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」』を10月6日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004740?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004740
本製品は、iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1ワイヤレス充電器です。
本体サイズは幅130×奥行60×高さ15(mm)と、薄型・軽量設計で持ち運びにも便利。
スタンドとしても使えるデザインで、デスクや旅行先でもすっきりスマートに使えます。
重さは約80gと軽く、手のひらサイズ。
USB給電式で、モバイルバッテリーやPC接続でも使用可能です。
ケーブル1本で2台同時充電でき、デスク周りのごちゃつきを解消。
iPhone側は急速充電にも対応し、Apple Watchも同時に充電できます。
また、角度調整可能なリングスタンド付きで、動画視聴やSNSチェックにも便利。
ケーブル数本を使っての充電が煩わしい。充電もスタンドもスマートにまとめたい。
そんな方におすすめの『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器』です。
＜製品特長＞
■iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1設計
■iPhone側は急速充電対応
■USB給電式でモバイルバッテリーやPCからも使える
■サッと置くだけで充電可能なワイヤレス式
■角度調整できるリングスタンド付きで動画視聴にも便利
■重さ約80gの軽量＆薄型ボディで出張や旅行にも最適
■ケーブル1本でデスク周りをすっきり整理
＜仕様＞
・サイズ／幅130×奥行60×高さ15(mm)
・重量／約80g
・電源／USB(5V/3A 9V/3A)
・消費電力／iPhone:15W/Apple Watch:2.5W
・製品型式／D5
・QI認証／23183
・version／2.0.1
・ケーブル長／約1m
・材質／PC、ABS、シリコン、亜鉛合金メッキ
・セット内容／本体、USB Type-C to Cケーブル、日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より6ヶ月
・発売日／2025/10/06
・型番／SWCG25SWH
・JAN／4580060604074
リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器
[販売価格] 3,980円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004740(https://www.thanko.jp/view/item/000000004740?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004740)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783