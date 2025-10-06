ケーブル一本でiPhoneとApple Watchを同時充電できるリングスタンド『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」』を10月6日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004740?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004740

本製品は、iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1ワイヤレス充電器です。

本体サイズは幅130×奥行60×高さ15(mm)と、薄型・軽量設計で持ち運びにも便利。

スタンドとしても使えるデザインで、デスクや旅行先でもすっきりスマートに使えます。

重さは約80gと軽く、手のひらサイズ。

USB給電式で、モバイルバッテリーやPC接続でも使用可能です。

ケーブル1本で2台同時充電でき、デスク周りのごちゃつきを解消。

iPhone側は急速充電にも対応し、Apple Watchも同時に充電できます。

また、角度調整可能なリングスタンド付きで、動画視聴やSNSチェックにも便利。

ケーブル数本を使っての充電が煩わしい。充電もスタンドもスマートにまとめたい。

そんな方におすすめの『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器』です。

＜製品特長＞

■iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1設計

■iPhone側は急速充電対応

■USB給電式でモバイルバッテリーやPCからも使える

■サッと置くだけで充電可能なワイヤレス式

■角度調整できるリングスタンド付きで動画視聴にも便利

■重さ約80gの軽量＆薄型ボディで出張や旅行にも最適

■ケーブル1本でデスク周りをすっきり整理

＜仕様＞

・サイズ／幅130×奥行60×高さ15(mm)

・重量／約80g

・電源／USB(5V/3A 9V/3A)

・消費電力／iPhone:15W/Apple Watch:2.5W

・製品型式／D5

・QI認証／23183

・version／2.0.1

・ケーブル長／約1m

・材質／PC、ABS、シリコン、亜鉛合金メッキ

・セット内容／本体、USB Type-C to Cケーブル、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2025/10/06

・型番／SWCG25SWH

・JAN／4580060604074

リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器

[販売価格] 3,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004740(https://www.thanko.jp/view/item/000000004740?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004740)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783