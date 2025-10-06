ケーブル一本でiPhoneとApple Watchを同時充電できるリングスタンド『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」』を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」』を10月6日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。



詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004740












本製品は、iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1ワイヤレス充電器です。


本体サイズは幅130×奥行60×高さ15(mm)と、薄型・軽量設計で持ち運びにも便利。


スタンドとしても使えるデザインで、デスクや旅行先でもすっきりスマートに使えます。


重さは約80gと軽く、手のひらサイズ。


USB給電式で、モバイルバッテリーやPC接続でも使用可能です。


ケーブル1本で2台同時充電でき、デスク周りのごちゃつきを解消。


iPhone側は急速充電にも対応し、Apple Watchも同時に充電できます。


また、角度調整可能なリングスタンド付きで、動画視聴やSNSチェックにも便利。


ケーブル数本を使っての充電が煩わしい。充電もスタンドもスマートにまとめたい。


そんな方におすすめの『リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器』です。




＜製品特長＞


■iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1設計


■iPhone側は急速充電対応


■USB給電式でモバイルバッテリーやPCからも使える


■サッと置くだけで充電可能なワイヤレス式


■角度調整できるリングスタンド付きで動画視聴にも便利


■重さ約80gの軽量＆薄型ボディで出張や旅行にも最適


■ケーブル1本でデスク周りをすっきり整理












＜仕様＞


・サイズ／幅130×奥行60×高さ15(mm)


・重量／約80g


・電源／USB(5V/3A 9V/3A)


・消費電力／iPhone:15W/Apple Watch:2.5W


・製品型式／D5


・QI認証／23183


・version／2.0.1


・ケーブル長／約1m


・材質／PC、ABS、シリコン、亜鉛合金メッキ


・セット内容／本体、USB Type-C to Cケーブル、日本語取扱説明書


・保証期間／購入日より6ヶ月


・発売日／2025/10/06


・型番／SWCG25SWH


・JAN／4580060604074






リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器


[販売価格] 3,980円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004740(https://www.thanko.jp/view/item/000000004740?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004740)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783