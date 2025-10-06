サンキューページカスタマイズアプリ「さんクス」、新たにアンケート機能の提供を開始

株式会社リワイア

ECシステムの技術支援を行う株式会社リワイア（本社：東京都港区、代表取締役：加藤英也、以下「リワイア」）が提供するサンキューページカスタマイズアプリ「さんクス」は、新たにアンケート機能の提供を開始いたします。この機能は、購入完了後のお客様にアンケートを実施し、得られた回答データを分析することで、一人ひとりに合わせたサービス改善や提案を行えるようになります。これにより、お客様により質の高い購買体験の提供を実現いたします。

アプリの詳細を見る :https://apps.shopify.com/thanx

開発背景

「さんクス」は、Shopifyで構築されたストアの購入完了ページ（サンキューページ）に、テキスト、画像、SNSシェアボタンなどを自由に追加できるカスタマイズアプリです。

近年、ECサイトにおける顧客体験の重要性が高まる中、購入完了後のサンキューページは単なる「ありがとうございます」を伝えるだけでなく、お客様との長期的な関係を築く大切なタッチポイントとなっています。今までは、SNSでの集客やサンキューページのデザインを中心とするカスタマイズ機能を提供してまいりましたが、今回、「購入直後の満足度が高いタイミングにお客様の声を収集したい」というご要望にお応えし、アンケート機能を新たに追加いたしました。

アンケート機能の追加により、購入体験の更なる向上と効果的な顧客データ収集を同時に実現し、ECサイト運営者様のビジネス成長をサポートします。

【アンケート機能の主な特徴】

購入完了直後というお客様の関心が最も高いタイミングを活用し、以下のような情報を収集できます。

- リピーター向けの満足度調査購入回数が2回目以降のお客様を対象に、満足度や課題点を把握することで、より優れた購買体験の提供が可能になります- 特定商品購入者からのフィードバック特定の商品に関する感想やご意見を集め、商品の改良に役立てることができます- マーケティング施策の検証「どこでこの商品を知りましたか？」「購入を決めた理由は何ですか？」などの質問により、有効な広告媒体や訴求内容を把握できます- 初回購入者を対象とした詳細なプロフィール収集年齢や性別といった基本情報はもちろん、購入に至った理由や実際の使用シーンなど、マーケティングに活用できる情報が収集できます- 全顧客を対象としたサポート体制の向上「商品について不明な点はありますか？」「カスタマーサポートで改善してほしいことは？」といった質問を通じて、お客様満足度の高いサポート体制を構築できます- 特定カテゴリ顧客からの新商品開発へのヒント「今回購入した商品で改善してほしい点は？」など、お客様のニーズを直接商品開発に反映できます【設置可能なアンケートフォーム】- テキストボックス- ドロップダウン- ラジオボタン- 数値スケール- 日付ピッカー

また、今回のリリースでは、新たに「ログイン状態による条件分岐」機能を追加しました。これにより、お客様がログインしているかどうかに応じて、アンケート内容を自動的に切り替えることができます。

アプリの切り替えサポートについて

※Shopifyは、Checkout Extensibilityへの対応を推奨しており、従来の追加スクリプトによるサンキューページのカスタマイズを2026年8月26日に完全廃止すると発表しています。（詳細はこちら(https://shopify.dev/changelog/ui-extensions-on-the-thank-you-and-order-status-pages-have-launched)）

サンキューページのカスタマイズに従来の追加スクリプトを使用しているマーチャントの皆様におかれましては、期限までの切り替えをお忘れなくお願いします。（Shopify公式の移行ガイドページはこちら(https://www.shopify.com/jp/blog/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)）

「さんクス」サポートサイト(https://rewiredjp.notion.site/e3bbd0db3dec4378828c5313b58a6cfa)

「さんクス」Shopify アプリストア(https://apps.shopify.com/thanx)

今後について

- 全てのプランのストアで利用が可能です- 7日間（最大14日間）の無料体験でお試しいただけます

今後は、フォーム機能を主として、データ収集・出力からマーケティングまで対応可能な機能を充実させていく予定です。

お問い合わせ :https://rewiredjp.notion.site/158e4f018514801aa106e871ec8ad6e4



【株式会社リワイア 会社概要】

「コマースを、つなぎなおす。」をミッションに、ECシステムの技術支援をはじめ、コマースに必要な各種機能をつなげるインテグレーションサービスを提供しています。システム構築の経験豊かなエンジニアを中心に、ShopifyをはじめとしたECサイト・アプリを技術面からサポートします。自社開発アプリとして、ポイント機能を実装できる「どこポイ」、チェックアウト画面やサンクスページを最適化する「あとプラ」、会員ランクを作成する「らんキィ」、サンキューページをカスタマイズできる「さんクス」を提供中。

会社名：株式会社リワイア

所在地：東京都港区青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

代表者：代表取締役 加藤 英也

事業内容：コマースのデジタル化支援 / ECシステム・アプリ開発 / ECシステム構築支援

Webサイト：https://rewired.jp/





< 本件に関するお問い合せ先 >

株式会社リワイア

担当 : 土田

E-mail：info@rewired.jp