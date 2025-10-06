最大55dBノイズキャンセリング・空間オーディオ搭載1万円台のワイヤレスイヤホン『HUAWEI FreeBuds 7i』10月24日（金）より発売

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、最大55dBノイズキャンセリング対応※1、新たに空間オーディオ※2の搭載が特徴の完全ワイヤレスイヤホン『HUAWEI FreeBuds 7i』を市場想定価格12,980円（税込）にて、本日10月6日（月）予約販売開始、10月20日（月）まで10％オフの予約特別割引を適用できます。10月24日（金）より発売します。カラーはブラック、ホワイト、ピンクの3色展開です。

『HUAWEI FreeBuds 7i』は、強力なアクティブノイズキャンセリング性能、ハイレゾオーディオワイヤレス認証を取得した高音質なサウンドが特徴の『HUAWEI FreeBuds 6i』の後継機です。このたび、新しく空間オーディオ機能が加わりました。

さらにノイズキャンセリング性能を100％向上させ、人の声に対するノイズキャンセリングもさらに強化されたため、あらゆる場所や場面でも、音楽を心ゆくまでお楽しみいただけます。また、11mmのクアッドマグネットダイナミックドライバーを採用し、LDAC※3に対応し、ハイレゾ認証を取得。さらに、ヘッドトラッキング対応の空間オーディオ機能を新たに搭載しています。これにより、立体感や音の臨場感が向上し、360°サラウンドサウンド体験がユーザーの動きに連動します。さらにファーウェイイヤホンのDNAともいえる通話ノイズリダクション性能の高さやマルチポイント対応により、快適に使用可能です。性能と価格において妥協のない1台となりました。

『HUAWEI FreeBuds 7i』の主な特長

■静寂の響き、あなたへ！インテリジェント・ダイナミック ANC 4.0

『HUAWEI FreeBuds 7i』は、インテリジェント・ダイナミック ANC 4.0にアップグレードされ、約0.5秒以内にノイズをキャンセリングできます。フルレンジノイズキャンセリングは最大55dB、平均28dBに達します※1。インテリジェント・ダイナミック ANC 4.0には、ファーウェイ新開発の8mm²大型エアベントを採用し、ノイズの音波を耳に届く前に吸収してノイズを軽減します。イヤホン片側につき、トリプルマイクを搭載し、2つのフィードフォワードマイクでは周囲のノイズを、フィードバックマイクでは外耳道内のノイズをしっかりと認識。高性能マイクが逆位相の音波を流し、ノイズを打ち消します。

これによりシステム遅延が前モデル比約50％※1も短縮されました。さらに、イヤーチップに関してもデザインを見直し、肌に優しいシリコン素材を使用しています。XSからLまで４つのサイズ（デフォルトはM）を付属します。

■ LDAC対応の高音質なサウンド 空間オーディオも搭載！

11mmのクアッドマグネットダイナミックドライバーで大迫力のサウンドをお届けします。フラッグシップ並みの14Hzから40KHzの周波数帯域に対応します。また、『HUAWEI FreeBuds 7i』はLDAC※3のBluetooth(R) コーデックにも対応し、ハイレゾの認証を取得※3。さらに、スマホの専用アプリ「HUAWEI Audio Connect」に10バンドのカスタムEQ調整機能が追加され、ユーザーの好みに合わせて設定可能です。

HUAWEIイヤホンで初めて、空間オーディオを新しく搭載※2。6軸ヘッドモーションセンサーを搭載し、ユーザーのヘッドモーションをトラッキングできます。これにより、音の立体感や臨場感が向上しました。『HUAWEI FreeBuds 7i』の空間オーディオは、イヤホン本体の演算能力をフル活用することで、さまざまなデバイスやコンテンツで没入感のあるサウンドを楽しめます。スマホの専用アプリで空間オーディオのオンオフやヘッドトラッキングの選択ができます。

■さらにアップグレードした通話ノイズリダクション

イヤホン片側につき3つのマイクに加えて、新たに骨伝導マイクも搭載されました。これによって構築されるマルチチャンネルディープニューラルネットワーク（DNN）通話ノイズリダクションアルゴリズムにより、人の声とノイズをさらに効率良く識別し、ノイズを軽減するため、あなたの声を相手にクリアに届けます※4。また、フィードフォワードマイクの通気口設計とL字構造により、風切り音を効果的に抑制します。そのため、街中、地下鉄、ショッピングモール、屋外など最大90dB※5の騒音環境でも、風や騒音の中でクリアな通話が可能です。

■長時間の使用でも安心のロングバッテリー

『HUAWEI FreeBuds 7i』は、充電ケースと組み合わせると最大35時間の連続音楽再生が可能なロングバッテリーで、イヤホン単体でもノイズキャンセリングオフの状態で約8時間の音楽再生が可能なため、頻繁な充電が必要ありません※6。また、わずか10分の急速充電で約4時間の音楽再生が可能です※7。また、『HUAWEI FreeBuds 7i』は、オンライン会議の際に便利なマルチポイント機能に対応し、最大2台のデバイスとの同時接続が可能です。さらにIP54※8の耐水性を備えているため様々なシーンで活躍します。

■HUAWEI Audio Connectアプリで、さらに便利にカスタマイズ

イヤホンは、タッチコントロールに対応しており、スライド/ダブルタップ/長押しなどの操作に対応します。イヤホン単体での音量調節にも対応しています。併せてスマホの「HUAWEI Audio Connect」アプリを使えば、タッチ操作を簡単にカスタマイズ可能。よく使う操作に設定しておけば、利便性が向上します。その他にもアプリからノイズキャンセリングモードやEQなども簡単に設定できます。「HUAWEI Audio Connect」アプリはiOS、Androidどちらにも対応しています。

『HUAWEI FreeBuds 7i』の主な仕様

※1 本製品は、特定の周波数範囲のみで55dBのノイズキャンセリングに到達します。28dBは、特定の設定における50Hzから20 kHzの範囲内の複数の周波数における平均ノイズキャンセリング深度です。人間の耳が敏感な周波数帯におけるノイズキャンセリング性能は、HUAWEI FreeBuds 6iと比べて30％向上しています。ノイズキャンセリングの遅延は、HUAWEI FreeBuds 6iと比べて50％低減されています。データはファーウェイラボのテスト結果によるものです。

※2 イヤホンは、再生するコンテンツや使用するデバイスを問わず、空間オーディオとヘッドトラッキングに対応してます。

※3 LDAC(TM)およびLDACロゴはソニー株式会社の商標です。接続する機器がLDAC(TM)に対応している場合のみ利用可能です。 LDAC(TM)で再生するためにはHUAWEI Audio Connectの「音質」から「音質を優先」をオンにする必要があります。LDACを有効にすることで音質は向上しますが、動作環境によってはバッテリー容量に影響を及ぼしたり、フリーズが発生するなどの事象が起こる可能性があります。

※4 データはファーウェイラボのテスト結果によるものです。

※5 本機能は、騒がしい環境でもユーザーの声を検出し、クリアな音声品質を確保します。周囲の騒音の変化を検知すると自動的に有効になり、手動での設定は不要です。実際の通話体験は、使用状況、環境要因、アプリの機能によって異なる場合があります。

※6 バッテリー駆動時間のデータはファーウェイラボのテスト結果によるものです。テストでは、HUAWEI のスマートフォンを使用し、AACモード・音量50％・ANCオフの条件下で音楽を再生しました。実際のバッテリー駆動時間は製品の音量、オーディオソース、環境干渉、製品機能、および使用習慣によって異なる場合があります

※7 急速充電に関するデータはファーウェイラボのテスト結果によるものです。急速充電は、イヤホンのバッテリー残量が低い場合にのみ利用できます。AACモード・音量50％・ANCオフの条件下で、ケーブル充電またはバッテリー残量が80％以上の充電ケースを使用して10分間充電すると、最大4時間の音楽再生が可能です。

※8 IP54の防塵・耐水性能はイヤホン本体のみに適用され、充電ケースには適用されません。本製品は、通常の環境下での防滴・防塵・耐水性能を備えています。管理された実験室の条件下でテストされ、IEC規格60529の保護等級IP54をパスしています。防滴・防塵・耐水性能は永久的なものではなく、日常的な磨耗により性能が低下することがあります。湿気の多い場所での充電は避けてください。水濡れは保証対象外です。

■製品の詳しい情報

『HUAWEI FreeBuds 7i』製品ページ

https://consumer.huawei.com/jp/audio/freebuds7i/

◇『HUAWEI FreeBuds 7i』取り扱い店

下記の店舗とECサイトなどで販売いたします。



量販店（50音順）：

■株式会社ビックカメラ

■株式会社ヨドバシカメラ



専門店：

■株式会社タイムマシン（e☆イヤホン）



ECサイト（50音順）：

■アマゾンジャパン合同会社（Amazon.co.jp）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSCJ298M/ref=prH_pr00_202510)

■HUAWEI 公式サイト(https://consumer.huawei.com/jp/offer/huawei-audio/freebuds-7i-buy/?utm_medium=press_release&utm_source=Press_release)

■HUAWEI 公式TikTokショップ(https://www.tiktok.com/@huaweimobile_japan)

■HUAWEI 公式Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/huaweistore/55037548.html)

■HUAWEI 公式楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/huawei-official/55036650/)