バッテリー持ちがファーウェイ史上最長約21日間へ大進化！サイクリングなど各種スポーツ機能も豊富な『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』 を10月14日（火）より発売

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、スポーツウォッチとして進化を続けてきたGTシリーズのプロモデル『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』を10月14日（火）より発売します。税込の市場想定価格はウォッチ径46mmのブラック（フルオロエラストマーベルト）が48,180円、ブラウン（表面に立体織物加工を施したフルオロエラストマーベルト）が50,380円です。

日本のスマートウォッチ市場シェア2位（IDCによる2024年通年調査）のファーウェイが、主力シリーズ最新作としてお届けする『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は、「21日間使えるスポーツウォッチ」のコピーどおり、サイクリング・ゴルフ・スノーボードやスキー・登山・ランニングなどオールラウンドに活躍できるワンランク上のスポーツ機能と、通常使用※1で約21日間持続する強力なバッテリーが大きな特徴です。

特に、サイクリングでは業界初となるウォッチ単体で自分のサイクリングパワーの試算が可能です。測位衛星精度も前モデル『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』比で約20％向上しており※2、フルカラーマップで自分の位置や目標地点を確認しながらワークアウトを進めることができます。最大輝度3,000ニトで屋外でも明るく見やすい大きなディスプレイにはサファイアガラスを採用し、傷や割れの心配もありません。40ｍの水中でフリーダイビングできるほどの防水性も兼ね備えています※3。健康管理機能では、心電図アプリケーション（プログラム医療機器）※4にも対応しています。そのほか12段階で情緒の状態をお知らせする情緒モニタリングをはじめとして、詳細かつ精度高い睡眠モニタリング機能を搭載。心拍数・血中酸素レベル・皮膚温・心拍変動（HRV）も24時間測定可能です※5。

『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』の主な特長

■ファーウェイ史上最強バッテリーとさらに精度向上した位置測定システム

革新的なバッテリー設計により、エネルギー密度が前シリーズより大きく向上しました。通常使用※1で約21日間バッテリー持続します。これまでの約2週間から約3週間へと進化したことにより、スマートウォッチの常識が変わり、これまで以上に継続的にワークアウトを記録し、健康管理を可視化することに役立ちます。GPSを使用しながらワークアウトをした場合も約40時間バッテリーが持続するため、途中で電池切れの心配もありません。

手首のウォッチがどのような位置や向きにあっても、太陽を向くヒマワリのように、常に衛星の方向を自動で認識するヒマワリ型アンテナシステムを搭載した『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』。気圧計に基づいてシーンを自動で識別し、傾斜がある場所や複雑な地形でも、より精確な距離を算出できるアップデートがなされ、前モデルよりもさらに位置測定システムの精度が約20％向上しました※2。2つの周波数で6つの衛星（GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/NavIC）信号を捕捉します。

■スポーツにもビジネスにも使えるハイエンドデザイン

GTシリーズに特徴的な美しい八角形デザインを引き継ぎつつ、『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は立体的になったカウントアップベゼルが、正面から見るとよりすっきりとした印象を与えます。

高い耐摩耗性と耐擦傷性を持つサファイアガラスをディスプレイに採用し、ウォッチケースは航空グレードのチタン合金、リアケースは肌になじむセラミックを採用。

画面占有率が前モデル比で5.5％増加し※2、より没入できるディスプレイは、最大輝度3000ニト※6と、強い日差しの下でのアウトドアに最適な、ハッキリとした視認性を確保します。

防水防塵レベルは、5ATMとIP69を取得しており、グローバルのダイビングアクセサリーの基準EN13319を満たし、水深40メートルのフリーダイビングに対応します※3。

■サイクリングウォッチの新たな選択肢としての進化

【進化ポイント１.業界初※7！ウォッチ単体でサイクリングパワーシミュレーション】

これまでサイクリング能力を測るには、高価なパワーメーターやサイクルコンピュータを購入する必要がありましたが、ファーウェイが空気抵抗などの独自研究を進めた結果、『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は、ウォッチ単体で測定可能な「サイクリングパワーシミュレーション測定」機能を新搭載しました。

この数値により、気軽にサイクリング能力の向上を目指せるとともに、過度な負荷を避けてより科学的なトレーニングを続けられます。

【進化ポイント２.スマートフォンの大きな画面がサイクルコンピュータ代わりに】

スマートウォッチとペアリングする際に使用する専用スマートフォンアプリ「HUAWEI Health」アプリ（iOS・Android対応）が、サイクリングワークアウトの際にはサイクルコンピュータに早変わりします。自転車に取り付けることにより、大きな画面でマップや手首からリアルタイムに同期される心拍数、勾配、速度、距離、サイクリングパワーシミュレーション値などを確認できます。

【進化ポイント３.サードパーティ製パワーメーターとBluetooth接続すれば、業界標準指標のFTP値を測定可能】

FTP（Functional Threshold Power）は一般的に、1時間維持できる最大平均パワーとされています。『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は、Bluetooth通信に対応するサードパーティ製のパワーメーターと接続し、累計40分以上の中高強度サイクリングデータを累積することで、あなたのFTP値を測ることができます※8。

【進化ポイント４.信号待ちの一時停止や、転倒した際に緊急通報する機能も追加】

信号待ちなどで一時停止するとウォッチも自動で一時停止するため、街中を走るサイクリストでも便利です。また、GTシリーズとしては初めて、「転倒検知・緊急通報」機能が追加されました※9。転倒して動けない事態にも備えられます。

■ゴルフ・登山時にそれぞれ便利な新機能も

ゴルフでは日本の99％以上を含むグローバル17,000以上のコースマップに対応※10。グリーン手前・中央・奥までの距離が常に把握でき、グリーンの傾斜や方向も確かめられるため、戦略的なゴルフプレーが可能です。本モデルから、ゴルフ場ではコースの見たいところやハザードをタッチして、クラウンで縮小拡大が可能になり、より直感的に操作できるようになりました。

また、登山やトレイルラン時に便利な新機能として、GPXルートデータをインポートしてワークアウト中に、標高グラフが見られるようになり、今自分が山のどのあたりにいるか視覚的にすぐ把握できます。

■連携するyukiyamaアプリによりウィンタースポーツもより快適に！

スノーボードやスキーでは業界最大級のyukiyamaのスマートフォンアプリと連携できるようになり、スキー場で仲間や自分の位置を手元でリアルタイムに確認できます。この機能はウィンタースポーツシーズンが始まる11月末を予定としてOTAアップデートにより開放されます。全国の主要なスキー場に対応し、リフトやコース位置などが分かりやすい専用のスキー場マップに、yukiyamaアプリで友達登録してあるアカウントや、レストランなどの施設がアイコンでリアルタイムに示されます※11。スノーボードやスキーをしている最中に、スマートフォンを取り出さなくてもスマートウォッチ上ですぐに確認できるので便利です。

■心電図測定をはじめ、進化したHUAWEI TruSenseシステムで、全面的で精度の高い健康管理を

【HUAWEIの心電図アプリケーション（プログラム医療機器）に対応】

側面ボタンに約30秒間触れることで、心電図測定が可能です。このアプリケーションは日本のプログラム医療機器の承認を取得しています※4。データをダウンロードし、PDF形式で出力することもできます。

【情緒測定】

ユーザーの感情をリアルタイムでモニタリング。このたび、情緒の状態を12段階に分けることで、よりきめ細やかな情緒測定ができるようになりました。ストレスが溜まっているときは、画面のキュートな動物と一緒に呼吸エクササイズを行うこともできます。

【24時間にわたる健康管理を続けることで総合的な傾向を分析】

詳細かつ精度の高い睡眠モニタリング機能を搭載。そのほか、心拍数・血中酸素レベル・皮膚温・心拍変動（HRV）も24時間測定可能です※5。また、健康管理モニタリング記録を1週間や1ヶ月、数ヶ月間採り続けることで、あなたの傾向や平均をつかみ、総合的な健康状態を分析してくれます。

■スマートアシスタント機能も満載

ファーウェイのスマートウォッチはもちろん、iOSデバイス、Androidデバイス問わずペアリング可能です。『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』はスマートフォンの通知を見られるほかにも、Bluetooth通話に対応しているので、スマートウォッチからスマホにかかってきた電話に応答することができます。また、ワークアウトを楽しくするためには欠かせない音楽再生コントロールのほか、音楽をウォッチにインポートすることもできます。64GBのウォッチメモリ容量に拡張され、多くのマップデータ、ルートデータ、音楽などを保存できます。

『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』の主な仕様

※1：HUAWEI WATCH GT 6 Proのバッテリーは通常使用で約21日間、ヘビーユースで約12日間、常時点灯機能使用時で約7日間、GPS連続使用時で約40時間持続します。全てのデータはファーウェイラボによる測定結果であり、実際の数値は製品、ソフトウェアのバージョン、使用方法、環境要因によって異なる場合があります。

通常使用は、以下の条件でテストされています：出荷時のデフォルト設定を使用、ワークアウトの自動検出を手動でオフに設定。心拍数測定ON、睡眠測定ON、毎週90分のワークアウト、毎週30分の音楽再生、毎週30分のBluetooth通話、メッセージ通知ON（1日平均メッセージ50件、通話6件、アラーム3回）、1日に200回画面点灯。

ヘビーユースは、以下の条件でテストされています:出荷時のデフォルト設定を使用、心拍数測定ON、睡眠測定ON、情緒測定、ストレス測定ON、毎週180分のワークアウト、毎週30分の音楽再生、毎週30分のBluetooth通話、メッセージ通知ON（1日平均メッセージ50件、通話6件、アラーム3回）、1 日に30分画面点灯。

GPS連続使用は、以下の条件でテストされています：出荷時のデフォルト設定を使用、1時間に60回画面点灯。

※2：データはファーウェイラボによるもので、HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mmとHUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mmの比較に基づいています。

※3：本製品は ISO 22810:2010の5ATM防水基準を満たしており、静止状態で水深 50メートルに相当する水圧に10分間耐えられますが、水深50メートルの環境においても防水機能を有する意味ではありません。IP69: 本製品は IEC 60529:2013のIP69防水基準を満たしています。温水シャワー時の防水機能を保証するものではありません。本製品はダイビングアクセサリーの EN13319 規格に準拠しており、最大 40 メートルのフリーダイビングに対応しています。プールや海岸での水泳など、浅い水域での活動時に装着することができます。水中での使用後は、速やかに洗浄・乾燥し、製品表面やすべての穴の水垢を除去し、機器の性能に悪影響を与えないよう、機器の排水機能を使用してください。 本製品は、以下のようなシーンでは着用しないでください：(不適切なシーンで着用された場合、液体への浸漬による機器の損傷は保証の対象外となります )(1) 温水シャワー、温泉、サウナ、その他高温および/または高湿度環境での活動。(2)シャワージェル、シャンプー、石鹸水、その他洗濯物やクリーニング製品にデバイスが触れる可能性のある活動。接触した場合は、真水に 30 分間浸してから洗い流してください (3)スキューバダイビング、テクニカルダイビング、40 メートルを超える深度でのフリーダイビング。(4)ブラウンは、水泳などの水中活動用には設計されていないため、そのような場合はブラックなど他のベルトを使用することをお勧めします。防水性能は永久的なものではなく、日々の着用により保護性能が低下する場合があります。定期的に Huawei 認定サービスセンターで点検・メンテナンスを受けることを推奨します。

※4：心電図（ECG）はHUAWEIの心電図アプリケーションを指します（HUAWEIの心電図アプリケーションの医療機器承認番号：30600BZI00035000）。この機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うものであり、従来の医師による診断に替わるものではありません。結果はあくまで参考です。また、この機能は18歳以上の成人の使用を意図しています。

※5：心電図以外の健康管理機能は医療目的では使用できません。24時間測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味しています。

※6：データはファーウェイラボによるもので、3000ニトは、平均画面輝度（APL）が約30%の画像刺激下で達成されたピーク輝度です。画面の明るさは環境によって変動し、実際のパフォーマンスは異なる場合があります。

※7：データはファーウェイラボによるものです。2025年9月時点です。

※8：FTPは、Functional Threshold Powerの略です。パワーメーターは、Bluetooth通信に対応したデバイスである必要があります。

※9：iOSデバイスとの接続時はSOSテキストメッセージに非対応です。

※10：グローバルゴルフコースマップ機能は、一部の地域のみでご利用いただけます。提供状況は実際のデータに基づきます。お住まいの国／地域や対応都市の一覧については、公式ページをご確認ください。

※11：本機能はyukiyamaが開発・提供するもので、利用にはスマートフォンのyukiyamaアプリ連携が必要です。iOS版とAndroid版で一部機能に違いがあり、正式リリース版を基準とします。配信開始は11月下旬を予定しています。

◇『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』 公式ストアページ

https://consumer.huawei.com/jp/wearables/watch-gt6-pro/

◇yukiyamaアプリによるニュースページ

https://yukiyama-web.com/industrynews/huaweiwatch-yukiyama/

◇『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』 取り扱い店

家電量販店（50音順）：

■株式会社エディオン

■株式会社ケーズホールディングス

■上新電機株式会社

■株式会社ノジマ

■株式会社ビックカメラ

■株式会社ヤマダデンキ

■株式会社ヨドバシカメラ

専門店（50音順）

■株式会社有賀園ゴルフ

■株式会社アルペン

■株式会社ゴルフパートナー

■つるや株式会社

■株式会社二木ゴルフ

■株式会社ヒマラヤ

ECサイト（50音順）：

■アマゾンジャパン合同会社（Amazon.co.jp）

■ウエニ貿易タイムピース株式会社

■HUAWEI 公式サイト

■HUAWEI 公式TikTokショップ

■HUAWEI 公式Yahoo!店

■HUAWEI 公式楽天市場店