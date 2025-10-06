ソウルラッシュ×団野 大成騎手

　株式会社エンスカイ(本社:埼玉県草加市)は、 新企画『名馬烈伝 平成ジョッキーシリーズ』を

株式会社エーカム(本社：東京都台東区)と共同で企画し・商品化いたしました。

第一弾として「ミニ色紙」を2025年10月6日(月)から先行予約販売開始、11月8日(土)から店頭販売開始いたします。

 

　ミニ色紙は、平成生まれの若手ジョッキーに注目し、レース中と勝利後インタビューの肖像をデザインした商品です。人馬一体で勝利に向かう姿と歓喜の表情をお楽しみいただけます。

　デザインは11種類、それをノーマルミニ色紙とメタリック加工のスペシャルミニ色紙に仕上げた全22種のラインナップをご用意いたしました。

　どの絵柄が出てくるかは開封してからのお楽しみのシークレット仕様のパッケージ。激レアで、騎手本人が直筆でサインしたミニ色紙もあります。

 

 

『名馬烈伝』シリーズは、 “競走馬の美しさ・力強さをグッズに”をコンセプトに掲げ、ファンを魅了し続ける名馬たちの肖像を使用したグッズを開発・販売してゆくプロジェクトです。

今後のラインナップにもご期待ください！

 

商品詳細　 ※掲載画像はスペシャル色紙のデザインイメージとなります。 

■商品名　名馬烈伝色紙コレクション　平成ジョッキーシリーズ

■販売価格　1枚550円（税込）　１BOX（12枚入り）6,600円（税込）

■商品内容　ミニ色紙×1枚　※激レアで、騎手の直筆サイン入りのミニ色紙があります。

■商品ラインナップ　(全22種）　　　※ノーマル版11種、メタリック加工スペシャル版11種

■商品イメージ　※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


レモンポップ×坂井 瑠星騎手


ブローザホーン×菅原 明良騎手


パンジャタワー×松山 弘平騎手


フォーエバーヤング×坂井 瑠星騎手


ソウルラッシュ×団野 大成騎手


エコロデュエル×草野 太郎騎手


ヨーホーレイク×岩田 望来騎手


ダイシンクローバー×森 一馬騎手


ラブカンプー×斎藤 新騎手


オードゥメール×斎藤 新騎手


サンデーファンデー×鮫島 克駿騎手


商品パッケージ

 

先行予約について

■先行予約は、BOX単位でのお申込みとなります。

　１BOX(12枚入り)　：6,600円(税込)

　※1BOXでミニ色紙全22種は揃いません。あらかじめご了承ください。

 

■先行予約受付期間

　2025年10月6日(月)18時～2025年11月7日(金)23時

 

■商品発送時期

　2025年12月上旬より順次発送予定

　※予定数を上回るお申込みがあった場合、発送時期が遅れる場合が

　　ございます。あらかじめご了承ください。

 

先行予約お申込み場所

■netkeibaショップ

https://shop.netkeiba.com/

 

■かわらばんホビー通販部

https://eshop-kawaraban.jp/

 

■UMAMONO

https://keibagoods.thebase.in/

 

店頭販売について

店頭販売は、全国のターフィーショップ（一部対象外店舗あり）、NewDays府中本町、NewDays船橋法典、ローソン京都競馬場前店、セブンイレブン中京競馬場前店、ヤマシロヤ、書泉ブックタワー等にて11月8日（土）より順次開始予定です。

 

※権利者様より商品化の許諾を得て、製造・販売しております。