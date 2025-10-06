農林水産省では、食品関連事業者等を対象に、キャラクターやアニメ等のコンテンツを活用したプロモーションに関するセミナーを開催します。

コンテンツ活用の基本から、食品業界での具体的事例まで、分かりやすく解説します。

1.概要

農林水産省では、世界的に成長を続けるコンテンツ市場を、国内食品関連事業者等による海外展開や新規顧客層の開拓に資する有効な手段の一つと位置づけ、事業者がコンテンツを積極的に活用できる環境の整備を進めています。その一環として、食品関連事業者等によるライセンスビジネス（アニメ・キャラクターなどの知的財産の使用許諾に基づくビジネス）への理解促進、及び食品関連事業者等とコンテンツ関連事業者との連携強化を目的としたセミナーを開催します。

本セミナーでは、ライセンスビジネスの専門家や大手コンテンツ版権元を講師に迎え、基本的な仕組みやプロモーション手法、食品業界における具体的な活用事例を紹介します。コンテンツを活用したプロモーションに関心があるものの、事業への着手に不安を感じている事業者に向けて、実務的な内容を解説し、事業展開の一助となることを目指します。

2.セミナー概要

【日 時】10月22日（水曜日）15時00分から16時30分まで

【形 式】オンライン形式（Teams開催）

【対 象】食品関連事業者等

【参加費】無料

【定 員】なし（事前申込制）

【主 催】農林水産省

3.プログラム

1．開会挨拶

2．ライセンスビジネスの基礎知識

（ライセンスビジネスとは、一般的な契約条件、国内の主なマッチング機会 等）

3．国内外の事例紹介

4．質疑応答

4.講師

碓氷早矢手氏（株式会社講談社​ IPビジネス部部長）

田中香織氏（一般社団法人ライセンシングインターナショナルジャパン ゼネラルマネージャー / 専務理事）内藤出氏（株式会社手塚プロダクション​広告商品事業部 参与シニアマネージャー）

※五十音順

5.ご参加を希望される皆様へ

（1） 申込方法次の申込フォームより、必要事項をご記入のうえお申込みください。

【申込ページURL】https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/yusyutu_kokusai/kikaku/251006.html

【申込締切】令和7年10月17日（金曜日）17時00分

※お申込みいただいた方には、前日までに参加用リンクと事後アンケートフォームをお送りします。

（2） ご参加にあたってのお願い

・セミナーの録音・録画はご遠慮ください。

・ご参加の際は、カメラおよびマイクをオフに設定してください。

※主催者からの指示がある場合を除きます。

・ご都合によりご参加いただけなくなった場合には、特段のご連絡は不要です。 また、アンケート結果は今後の施策検討に活用しますので、ご協力をお願いいたします。

（3） 報道関係者の皆様へ取材をご希望の方は、申込フォームの自由記入欄にその旨をご記入ください。

6.添付資料

セミナーチラシ(PDF : 97KB)