『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』に新色ブルー登場！リマインダー機能を拡充して10月14日（火）より発売開始！

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、自動血圧モニタリング機能を搭載したスマートウォッチ『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』から新しくブルー（コンポジットレザーベルト）を、市場想定価格60,280円（税込）にて2025年10月14日（火）より一般発売いたします。ラインナップはフルオロエラストマーベルトの「ブラック」、ホワイトコンポジットレザーベルトの「ゴールド」、コンポジットレザーベルトの「ブルー」の3つとなりました。

また、これまで24時間測定する「自動血圧測定」または１回の血圧測定を行うのみであった『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』に、便利な2つのリマインダー機能が追加されました。

１.シングルリマインダー

いつでも自分の好きな時間にリマインダーを設定でき、測定忘れを防止します。1週間の中で、通知を送る曜日を指定することもでき、一度に最大10件までリマインダー設定を行うことができます。

２.繰り返しリマインダー

指定した時間内に複数回の血圧測定を連続して設定。リマインドの間隔は30分間または60分間から選択可能です。1週間の中で、通知を送る曜日を指定することもでき、一度に最大10件までリマインダー設定を行うことができます。

これで特定の時間や一定の期間に血圧を測定したいときにより便利に『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』を使用できます。この機能追加はすでに発売中のウォッチも、ソフトウェアアップデートで対応となります。

■『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』の特長

『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』は、日々の血圧測定を簡単便利に行うことが可能な、日本の管理医療機器※1の血圧計内蔵のスマートウォッチです。通常のスマートウォッチと同様、手首に装着し、日中はリマインドに沿って測定姿勢を取るだけで簡単に血圧測定を行えます。前モデル『HUAWEI WATCH D ウェアラブル血圧計』から進化し、日中に加えて夜間睡眠中は自動で血圧測定を行う自動血圧モニタリング機能※2を新たに搭載しました。1日を通して血圧の変化を手軽にモニタリングできるようになり、自己管理に役立ちます。

約1.82インチの大画面ディスプレイながらもウォッチ自体はコンパクトで、長時間着けていても気になりません。血圧測定時のカフの圧迫も、より静かに効果的に行うよう進化しました。

また、心電図アプリケーション（プログラム医療機器）にも対応しています※3。データをダウンロードしてPDF形式で出力することもできます。そのほか睡眠モニタリング、心拍数、血中酸素レベル、体表面温度、ストレスレベルなどの健康管理機能※4も豊富に搭載。ワンタップで総合的なヘルスケアチェックができる健康管理機能「Health Glance」では、約90秒で複数項目をまとめてチェックできますが、そこに情緒測定も新たに加わりました。

歩数はもちろん、ウォーキングやランニングのルートマップ、詳細なモニタリングが可能なワークアウトモードも便利です。バッテリーは1日6回血圧測定する通常使用の想定下で※5約6日間持続します。

ブラック、ゴールド、ブルーとよりカラーバリエーションも広がった『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』を、あなたの毎日のヘルスケアパートナーとしてご活用ください。血圧に心配を抱えている方はもちろん、血圧も含めた多角的な健康管理を始めたい方の強い味方となる1台です。

『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』 の主な仕様

※1:自動電子血圧計の医療機器認証番号：306AGBZI00008000。

※2:夜間の自動血圧モニタリング結果は、管理医療機器認証外です。

※3:心電図（ECG）はHUAWEIの心電図アプリケーションを指します。プログラム医療機器の承認番号：30600BZI00035000。この機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うものであり、従来の医師による診断に替わるものではありません。結果はあくまで参考です。また、この機能は18歳以上の成人の使用を意図しています。

※4:血圧計、心電図以外の健康管理機能は医療目的で使用できません。

※5:通常使用は、以下の使用条件でテストされています：1日に6回の血圧測定。健康管理機能（心拍数測定、睡眠測定、血中酸素レベル、ストレスレベル）の有効化。毎週90分のワークアウト、毎週30分の音楽再生、毎週30分のBluetooth通話、メッセージ通知の有効化（1日平均メッセージ50件、通話6件、アラーム3回）、1日に合計30分間デバイス画面を点灯。データはファーウェイ・ラボによるものです。実際の数値は製品や使用方法及び環境要因によって異なる場合があります。

■製品の詳しい情報

『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』 ページ

https://consumer.huawei.com/jp/wearables/watch-d2/

◇『HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計』ブルー 取り扱い店

家電量販店（50音順）：

■株式会社エディオン

■株式会社ケーズホールディングス

■上新電機株式会社

■株式会社ノジマ

■株式会社ビックカメラ

■株式会社ヤマダデンキ

■株式会社ヨドバシカメラ

ECサイト（50音順）：

■アマゾンジャパン合同会社（Amazon.co.jp）

■ウエニ貿易タイムピース株式会社

■HUAWEI 公式サイト

■HUAWEI 公式TikTokショップ

■HUAWEI 公式Yahoo!店

■HUAWEI 公式楽天市場店