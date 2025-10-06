自動車用粘着テープ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月29に「自動車用粘着テープ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用粘着テープに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
自動車用粘着テープ市場の概要
自動車用粘着テープ市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用粘着テープ市場規模は 2035 年に約 97 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用粘着テープ市場規模は約 66億米ドルとなっています。自動車用粘着テープ に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用粘着テープ市場シェアの拡大は、自動車業界全体における軽量化とCO2排出量規制遵守の傾向を推進する規制の強化によるものです。例えば、EUの規制2019/631は、車両重量削減を促す規制の好例です。さらに、主要経済国はCO2排出量削減目標を掲げており、これらの傾向が相まって、OEM各社はホワイトボディ及びトリムアセンブリ全体の重量削減を進めると予想されます。これらの傾向は、自動車用接着剤市場の関係者にとって安定したビジネスチャンスを生み出すと予測されています。
自動車用粘着テープに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-adhesive-tape-market/61366
自動車用粘着テープ市場の調査では、世界的な電動化の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、IEAの「Global EV Outlook 2025」では、EVの普及が上向きの軌道を描いています。さらに、EV生産量の増加は、軽量構造接着、ハーネス、EMIシールドなどの高度なテープに対する需要を増大させ、市場の関係者に安定した収益源を生み出しています。
しかし、今後数年間は、過酷な条件下での性能が市場の成長を制限すると予想されています。自動車業界は、過酷な気象、湿気、化学物質に頻繁にさらされるため、接着性能を維持することが困難です。粘着テープは、強度と耐久性を損なうことなく、このような条件に耐えなければなりません。このような多様な環境において、良好な接着性と長期安定性を提供する配合を開発することは重要かつ複雑であり、製品の有効性と車両の安全性に影響を与える可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331190&id=bodyimage1】
自動車用粘着テープ市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用粘着テープ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用粘着テープ の市場調査は、アプリケーション別、基材別、接着剤タイプ別、製品タイプ別、車両タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
自動車用粘着テープ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61366
車両タイプ別に基づいて、乗用車、小型商用車、大型商用車に分割されています。このうち、乗用車セグメントは予測期間中に成長が見込まれています。自動車用粘着テープ市場は、生産量が多く、快適性、安全性、美観の向上が求められる乗用車セグメントが主流を占めています。粘着テープは、内装の接着、吸音、屋外保護に広く利用されています。このセグメントの潜在的可能性は、軽量素材の革新、電気自動車の普及、そして見た目にも美しい耐久性のある内装・外装に対する消費者の需要の高まりによって支えられます。
自動車用粘着テープ市場の概要
自動車用粘着テープ市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用粘着テープ市場規模は 2035 年に約 97 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用粘着テープ市場規模は約 66億米ドルとなっています。自動車用粘着テープ に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用粘着テープ市場シェアの拡大は、自動車業界全体における軽量化とCO2排出量規制遵守の傾向を推進する規制の強化によるものです。例えば、EUの規制2019/631は、車両重量削減を促す規制の好例です。さらに、主要経済国はCO2排出量削減目標を掲げており、これらの傾向が相まって、OEM各社はホワイトボディ及びトリムアセンブリ全体の重量削減を進めると予想されます。これらの傾向は、自動車用接着剤市場の関係者にとって安定したビジネスチャンスを生み出すと予測されています。
自動車用粘着テープに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-adhesive-tape-market/61366
自動車用粘着テープ市場の調査では、世界的な電動化の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、IEAの「Global EV Outlook 2025」では、EVの普及が上向きの軌道を描いています。さらに、EV生産量の増加は、軽量構造接着、ハーネス、EMIシールドなどの高度なテープに対する需要を増大させ、市場の関係者に安定した収益源を生み出しています。
しかし、今後数年間は、過酷な条件下での性能が市場の成長を制限すると予想されています。自動車業界は、過酷な気象、湿気、化学物質に頻繁にさらされるため、接着性能を維持することが困難です。粘着テープは、強度と耐久性を損なうことなく、このような条件に耐えなければなりません。このような多様な環境において、良好な接着性と長期安定性を提供する配合を開発することは重要かつ複雑であり、製品の有効性と車両の安全性に影響を与える可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331190&id=bodyimage1】
自動車用粘着テープ市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用粘着テープ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用粘着テープ の市場調査は、アプリケーション別、基材別、接着剤タイプ別、製品タイプ別、車両タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
自動車用粘着テープ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61366
車両タイプ別に基づいて、乗用車、小型商用車、大型商用車に分割されています。このうち、乗用車セグメントは予測期間中に成長が見込まれています。自動車用粘着テープ市場は、生産量が多く、快適性、安全性、美観の向上が求められる乗用車セグメントが主流を占めています。粘着テープは、内装の接着、吸音、屋外保護に広く利用されています。このセグメントの潜在的可能性は、軽量素材の革新、電気自動車の普及、そして見た目にも美しい耐久性のある内装・外装に対する消費者の需要の高まりによって支えられます。