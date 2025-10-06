RoomClipにて「Silky Wind Clean」「MIST 250」のモニターキャンペーン実施

リズム株式会社

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、住まいとインテリアの写真共有サービス「RoomClip（ルームクリップ）」を運営するルームクリップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高重正彦）と、２重反転空気清浄機「Silky Wind Clean」、プールレス加湿器「MIST 250」のモニターキャンペーンを、2025年10月6日（月）～ 10月12日（日）まで実施します。

「Silky Wind Clean」「MIST 250」のモニターキャンペーン概要

《モニター応募期間》

2025年10月6日（月）16:00 ～ 10月12日（日）23:59

《モニター特典》

下記商品のいずれかをプレゼント。

・自由な気流で空間をおそうじする、くつろぎの空気清浄機「Silky Wind Clean」（こそうじブラシ付き）

・うるおいを軽やかに。お手入れ、持ち運びが手軽で快適な加湿器「MIST 250」

《モニター募集人数》

日本全国で合計80名

《応募条件》

・キャンペーンURL(https://roomclip.jp/mag/archives/90146 )内の申し込みフォームより必要項目を入力して応募してください。

・RoomClipアカウント「RHYTHM」をフォローしてください。フォローをしていない方のみ、フォーム最後に「フォローする」にチェックをして確認画面へ進んでください。

※すでにフォローされている方は、チェックボックスは表示されませんのでそのまま確認画面へ進んでください。

・アイテム到着後、アイテムを使って2週間以内に3回以上投稿してください。

（その際、インテリア全体の様子がわかる写真もぜひ投稿お願いいたします。）

※ 開封後の実際に使用している様子を3回以上投稿お願いいたします。

・撮影の際は、以下の点にご注意いただいた上、投稿をお願いいたします。

※ キャラクターのアイテムやブランドロゴが写り込まないよう撮影をしてください。

※ 複数の写真を１枚にまとめる（コラージュ）・スタンプや文字を入れる等の加工をしないでください。

・モニター期間終了後は、アンケートにご協力ください。（モニター終了前に別途「お知らせ」にてご案内いたします。）

《モニター参加に関するご注意》

・応募条件にある指定の投稿数は、枚数ではなく「回数」を満たしてください。

例）まとめて投稿の機能で3枚の画像を投稿した場合も「1回」とみなされます。

・まとめて投稿の機能で1回の投稿に複数枚の写真を含める場合、1枚目にモニター商品が写っている写真を設定し、投稿してください。

・当選後の投稿写真やコメントは、RoomClip以外にもリズム株式会社が自身のウェブサイト・SNS・パンフレット・その他メディア等で使用する場合があります。その際、掲載の都合上画像の加工を行う可能性もあります。なお「まとめて投稿」機能を利用した場合は、1回の投稿に含まれる全写真が対象となります。予めご了承ください。

《モニター写真投稿方法》

・当選者は、アイテム到着後、投稿画面に「当選したモニターを選択」という項目が表示されるので、本モニターを選択してください。

・「その他のタグを追加」に、「リズム」「くらしのリズムを整える」「RHYTHM」のタグが自動で追加されます。また、モニターするアイテムに合わせて「Silky Wind Clean」「MIST 250」のタグを追加してください。他にも写真に合ったタグを自由にたくさん付けてください。「完了」を押して次に進みます。

・アイテム選択画面に、本モニター指定のアイテムタグが自動で連携されます。該当するアイテム（モニターするアイテム）をすべて付けて投稿してください。

※アイテム候補が表示されない場合は、アプリの「お問い合わせフォーム」にてお知らせください。

《モニター選考方法》

住環境・設置環境などを考慮の上選考し、当選者を決定します。

※当選者のみ、アプリ内「お知らせ」からご連絡させていただきます。

※応募多数の場合は、投稿されている写真数や写真の内容、フォロワー数などを元に、アイテム提供元の担当者が選ばせていただきます。

※モニター商品のカラー選択などができる場合、そのすべてに当選者が選ばれるとは限りませんのでご了承ください。

※モニターについてご不明点がある場合は、キャンペーンサイトのヘルプページをご覧ください。

《応募方法》

(webブラウザもしくはRoomClipアプリでの応募が可能です。）

RoomClipの募集記事内にて必要事項を記入して応募してください。

キャンペーン応募にはRoomClipアカウントが必要となります。

※ご応募は、お一人様一回までとなります。誤って複数回応募された場合、最後に応募された情報を有効とさせていただきます。

応募はこちら :https://roomclip.jp/mag/archives/90146

（10/6 16：00より有効）

《モニター商品》

1「Silky Wind Clean」

自由な気流で空間をおそうじする、くつろぎの空気清浄機

本体は約240度回転し、自由に風向きを調整でき、清浄された空気を

お部屋全体に届けるだけでなく、吸気口を向ければ汚れた空気を

効率的に吸い込み、まるで「空間掃除機」のようにお部屋をきれいにする

空気清浄機です。コンパクトながらも約３０ｍ先まで清浄された空気を

届けることができます。さらに工具不要で簡単に取り外すことができ、

お手入れのしやすさにも配慮。

清浄力・快適性・メンテナンス性を兼ね備えており、

心地よく澄んだ空気に包まれるくつろぎの時間をお楽しみいただけます。

Silky Wind Clean ライトグレー（左）・ ダークグレー（右）特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindclean

2 「MIST 250」

洗いやすくプライベート空間で使いやすい、くつろぎの加湿器

毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿できるように、大きめなハンドルを採用し、

持ち運びやすく、水の入れ替えのしやすさ、洗いやすさを徹底的に追求した

超音波式プールレス加湿器です。

「水」が「霧」になり「湿度」に変化する一連の流れをあかりとともに演出し、

プライベート空間を清潔に加湿します。

MIST 250 ライトグレー（左）・ ウォームグレー（右）特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/mist250

《アカウント》

RoomClipアカウント「RHYTHM」

リズムのアカウントはこちら :https://roomclip.jp/myroom/6153694

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛され続けています。

近年はUSBファン（携帯扇風機）や加湿器など時計以外の商品についても製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。

【会社概要】

社名：リズム株式会社

所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

代表取締役社長：湯本 武夫

設立：1950年11月7日

事業内容：時計（各種クロック）/ウオッチ/情報機器/車載機器/電子部品/精密金型/成形部品/接続端子部品/その他精密機械各種

コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html