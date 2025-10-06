日本革製品ブランド『genten』 と北欧ウオッチブランド『BERING』のコラボレーションが再び！2025年10月10日(金)より発売開始！

株式会社クイーポ

genten×BERING コラボレーション腕時計

確かな拘りと技術をもつ日本のレザークラフトブランド genten と、誕生から15年のデンマークデザインウォッチブランドBERINGのコラボレーションが再び実現しました。

自然との共存や持続可能性を重んじる文化、建築やデザインにおいて機能性や美学を重要視する点など、遠く離れた日本とデンマークには昔からいくつかの共通点がありました。2024年に実現した2つの国のブランドのコラボレーションはごく自然に誕生し、多くのご反響を頂きました。

そして2025年、ユーザー様より多くのリクエストを頂き、2回目となるコラボレーションを発表します。シンプルでライフスタイルに自然に溶け込むミニマルなデザインと、質感や柔らかさ、エイジングを愉しむことができる特別な革を採用したこのプロダクトだけのディティールがふんだんに盛り込まれた特別なコレクションです。

about BERING

フィレンツェの名門タンナー、バダラッシ・カルロ社の革

自然と共存し、自然に還元できるモノづくりを目指して

1999年、3つの基本理念を掲げスタートしたのがブランドgentenです。



・環境に配慮すること

・限りある資源を大切にすること

・長く愛着を持てるモノづくりをすること



gentenが、原点として変わらず守り続ける思いは、本物に触れる、感動をお客様に届けること。本物のモノづくりとは、人がその作品を手にした時、まるで美しい景色を前にしたかのように、感動するものです。それはgentenだけで成し遂げたものではありません。

創業以来、互いの哲学に共鳴し合いながら共に歩んできた、フィレンツェの名門タンナー、バダラッシ・カルロ社の革があってこそ。

特にMinerva（ミネルヴァ）は、gentenを象徴する革として、ブランドを牽引してきました。 今回のコラボレーションでもこのミネルヴァを使用しています。

製品開発の拘りポイント

・gentenを象徴する素材「ミネルヴァ」を使用したストラップ

上質なレザーが、使うほどに味わいを増します。

・強度と耐久性を高めるカンヌキステッチ

従来モデルにはないディテールで、末永くご愛用いただけます。

・さりげなく見える位置に配したロゴ刻印

上品なアクセントとして、着用時にさりげなく主張します。

・金属パーツまでこだわった統一感あるカラーリング

ダイヤルやステッチだけでなく、ケースや尾錠など金属部分の色味まで揃え、まるでブレスレットの ような一体感を実現。

・完全なペアウォッチ仕様

従来の製品は26mmサイズのインデックスがドットですが、本製品は両サイズともバーインデックスで完全なペア仕様に。

13426-409

\25,000（\27,500）

ケース：ステンレススチール

風防：サファイアガラス

ストラップ：革（ミネルヴァ gentenレザー）

ムーブメント：クオーツ

防水：3ATM

サイズ：径26mm/厚7.5mm

腕周り：約12.5～16.5cm

重さ：20.0g

13436-409

\25,000（\27,500）

ケース：ステンレススチール

風防：サファイアガラス

ストラップ：革（ミネルヴァ gentenレザー）

ムーブメント：クオーツ

防水：3ATM

サイズ：径36mm/厚8.5mm

腕周り：約13.5～19.5cm

重さ：36.5g

「genten×BERING コラボレーション腕時計」販売について

BERING公式オンラインストアにて、こちらの新作モデルをご予約いただけます。

■ご予約期間：2024年9月26日（金）～10月9日（木）

【BERING ONLINE STORE】

https://bering.jp/lp/genten_2025/

■販売開始：10月10日（金）～

genten直営店、gentenオンラインストア

BERING公式オンラインストア

その他全国の時計専門店

【gentenSHOP LIST】

genten直営店情報（https://genten-life.kuipo.co.jp/shop-list/）

【genten ONLINE STORE】

OFFICIAL ONLINE STORE

詳細はこちら： gentenオンラインショップ ベーリングLP(https://genten-onlineshop.jp/special/bering2)

【BERING ONLINE STORE】

BERING公式オンラインストア(https://bering.jp/lp/genten_2025/)

BRAND CONCEPT

“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。



【genten３つの基本理念】

・環境に配慮します。｜We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。｜We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。｜We care about things of lasting value



■gentenブランドサイト

https://genten-life.kuipo.co.jp/