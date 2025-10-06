株式会社GLOBAL・DC 代表取締役社長・中村誠氏が「信長デイトナ」を装着

株式会社クロスワン株式会社GLOBAL・DC 代表取締役社長 中村誠氏

2025年9月、弊社特設スタジオにて、株式会社GLOBAL・DC 代表取締役社長の中村誠氏に「信長デイトナ（ROLEX Ref.6263 / Ser.6412345）」をご装着いただきました。

信長デイトナ（Ref.6263/Ser.6412345）

「信長デイトナ」とは、ROLEXが1970年代に製造したクロノグラフモデルです。Ref.6263の中でも、「6263」という数字が織田信長の誕生日（6月23日）および命日（6月2日）を想起させること、さらにシリアルナンバー「6412345」が奇跡的に整った並びであったことから、通称「信長デイトナ」として特別なストーリーを付与した1本です。

過去にはROLEX特化型世界的オークションサイトにおいて約28億円で落札された実績もあり、その歴史的価値と希少性から“唯一無二のヴィンテージ”として注目を集めています。

当社では、この希少なモデルを豊島区・ふるさと納税体験型返礼品として提供し、時間・歴史・文化を感じられる機会として展開しています。

株式会社GLOBAL・DC オフィシャルウェブサイトより

中村氏が率いる株式会社GLOBAL・DCは、「すべての人が、出会うべきモノと出会える世界を作る」

という理念のもと、人とモノ・体験の“本当の価値”をつなぐ企業です。

同社は「BONZART ZIEGEL」「BONZART AMPEL」など、感動を生むガジェット製品を取り扱うほか、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonなど複数のECモールで販売を展開。

また、東京都北区滝野川3丁目にある「BONZ DOGRUN」や わんこ保育園 では、ペットと飼い主が安心して交流できる空間を提供し、“リアルな感動体験”を創出しています。

デジタル領域とリアルな顧客体験の両面から価値を創出するGLOBAL・DCの取り組みは、「信長デイトナ」が持つ歴史的背景と希少性の発信にも通じるものです。

今回の装着体験を通じて、文化資産と現代ビジネスが交わる新たな価値の可能性を感じる機会となりました。

弊社では今後も、歴史的ヴィンテージウォッチを通じて、文化と感動を結ぶ体験を発信してまいります。

ふるさと納税の詳細はこちら :https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

【関連リンク】

・企業情報

株式会社GLOBAL・DC(https://gdc-japan.com/)

・主要サービス

BONZ DOGRUN(https://www.bonz.jp/)

・運営店舗

BONZ 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/bonz/)

BONZ Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/bonz/)

BONZ Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A333NNIWL1RQMB)

・SNS

Instagram(https://www.instagram.com/bonztv.jp/)

BONZ DOGRUN Instagram(https://www.instagram.com/bonz_dogrun/)

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC-pY5shqNcesaEM9oneh_lw)

Facebook(https://www.facebook.com/bonztv.fb/)

【信長デイトナ 各種オフィシャルSNS】(https://linktr.ee/nobunagadaytona)

【会社概要】

■株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスビル

代表者：代表取締役 品川 あきら

TEL：03-5986-1118

事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング 等

設立：1990年1月

URL：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン（信長デイトナ事業部）

担当者：ディレクター 前田

TEL：03-5986-1118

Email：crossone6263@gmail.com