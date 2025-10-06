インド・ムンバイにおいて賃貸オフィスの共同開発事業へ参画します！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)は、インドの大手デベロッパーであるRunwal Enterprises Limited（本社：ムンバイ市、代表：Subodh Runwal、以下Runwal社）及び玄海キャピタルグループであるGenkai Capital Secured Investment Pte.Ltd.（本社：シンガポール、代表Lim Eng Hoe、以下GCSI社）と共同で、インド・ムンバイにおける賃貸オフィスの開発プロジェクトを始動しました。当社としては初の海外賃貸オフィス開発事業への参画となります。

ムンバイは、人口約2,200万人を誇るインド第2の都市で、同国内においてもオフィス供給量第2位を誇るなど、今後も著しいオフィス需要の成長が期待されています。今回開発を手掛ける『Runwal BKC』は、ムンバイのビジネス中心区でありインフラ整備が進む”BKC地区”より徒歩10分に位置しており、周辺には大規模再開発エリアを有するなど、将来性が高く期待されるエリアです。建物構造は地下4階・地上12階建で、2029年6月の竣工を予定しています。エネルギー効率や持続可能性など幅広い環境性能を高水準で満たし、国際的な環境認証である”LEED認証”を取得予定のオフィスビルとなります。インド第1号開発案件となる本プロジェクトの開発を皮切りに、今後も現地パートナーとの共同事業を通じて、インドでの不動産開発の拡大を目指します。

当社は第16次中期経営計画の重点戦略として、海外不動産事業の収益拡大を推進しております。今後も海外不動産のさらなる事業展開とノウハウの蓄積に努め、海外におけるサステナブルなまちづくりの推進ならびに収益基盤の拡大を目指してまいります。

■ ムンバイ「Runwal BKCプロジェクト」概要

※本開発概要は今後変更の可能性があります

【建設地】

Kurla, Mumbai, Maharashtra, India

【延床面積】

約28,800平方メートル (約8,700坪)

【建物構造】

鉄筋コンクリート造 地下4階・地上12階

（駐車場：地下1階～地下4階、ロビー：1階、オフィスフロア：2階～12階）

【着工時期】

2025年12月

【竣工時期】

2029年6月（予定）

【計画位置】

LBS Marg, Kurla West, Kurla, Mumbai, Maharashtra, India

【その他】

グレードAオフィスビル（米国グリーンビルディング協会 LEED（※）認証取得予定）

※建築物の環境性能を評価する国際的なグリーンビルディング認証プログラム

【位置図】

<広域図>

(C) OpenStreetMap contributors

ムンバイは、世界一の人口大国、インドの中でも経済成長を牽引する金融・IT都市として知られています。

<狭域図>

(C) OpenStreetMap contributors

BKC地区は1980年代から開発が進められてきたエリアで、IT業界や金融業界を中心に多くの国内外企業が集まる一大ビジネス拠点であり、インフラ整備が急速に進んでいます。

本案件の半径1km圏内にはKurla駅があり、メトロ駅、インド高速鉄道駅の建設が予定されているなど、今後さらなる利便性の向上が期待できます。

【事業スキーム図】

（参考）Runwal社の概要

【会社名】Runwal Enterprises Limited

【所在地】Eastern Express Hwy, Sion East, Sion, Mumbai, Maharashtra, India

【設 立】1978年

【代表者】Subodh Runwal

【事業内容】 不動産開発業

（参考）GCSI社の概要

【会社名】Genkai Capital Secured Investment Pte. Ltd.

【所在地】21B Bukit Pasoh Road, Singapole

【設 立】2015年

【代表者】Lim Eng Hoe

※玄海キャピタルグループ（本社：福岡市、代表：松尾 正俊）がGCSI社を通じて本案件に出資