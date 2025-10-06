一本で味が決まる。紀ノ国屋の人気調味料「贅沢シリーズ」に7種類の新商品が登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋の「贅沢シリーズ」に、素材の旨みを活かした7種類の新商品が仲間入りしました。こだわりの味わいが、日々の食卓をちょっと贅沢に彩ります。ひとさじ加えるだけで、いつもの料理がぐっと華やかに。毎日の食事が、もっと楽しみになるアイテムです。

ただいま紀ノ国屋の対象店舗にて「贅沢シリーズ」8種類を2025年10月1日(水) から31日（金）まで、よりどり2本で1,080円（税込）にてご購入いただけます。お好みのアイテムを組み合わせることで贈り物にもおすすめです。

ぜひこの機会に、多彩なラインアップをご堪能くださいませ。

150g \864（税込）

まるで料亭のような本格的な味わいに。国産真鯛の繊細な旨みを、淡路島の藻塩で引き立てたこだわりの白だし。

食材の魅力を引き立てながら、料理にまろやかさと深みをプラスします。炊き込みご飯や煮物、だし巻き卵にぴったり。

お吸い物や茶碗蒸しなど、

繊細な味わいの料理にもおすすめ。

加えるだけで、手軽にできてひと味違う、

こだわりの美味しさに。

素材の持ち味を引き立てます。

贅沢な京風だしが香るだし醤油

150ml \864（税込）

ひとさじ加えるだけで、家庭の味が料亭のような仕上がりに。国産のかつお荒節・さば節・利尻昆布を合わせた、まろやかで上品な味わいが特長のだし醤油です。

肉じゃがや湯豆腐など、だしの風味が決め手となる料理にぴったり。

贅沢な黒舞茸のだし醤油

150g \864（税込）

きのこの風味が主役。黒舞茸の旨みが際立つ、贅沢なだし醤油です。黒舞茸の豊かな香りと旨みを堪能できる、きのこ好きにはたまらない一本。 あんかけ豆腐や和風ステーキなど、素材の味を引き立てる料理におすすめで、和の献立にもさりげなく寄り添います。

150g \864（税込）

９種類の国産野菜と果物を使用した、風味豊かでまろやかな味わいが特長の焼肉のたれ。

果物の自然な甘みと酸味、香味野菜の深いコクが絶妙に調和し、焼肉はもちろん、炒め物や野菜のグリルにもぴったりです。

150g \864（税込）

とうもろこしの濃厚な甘みが主役。

北海道産のとうもろこし、玉ねぎ、人参にこだわり、野菜の甘みを堪能できる味わいです。

まろやかでコクのある風味が特長で、サラダや温野菜におすすめ。

玉ねぎ旨みまるごとドレッシング

150ml \864（税込）

玉ねぎの旨みをまるごと味わう、贅沢なドレッシング。甘みが特長の淡路島産玉ねぎを、丸ごと無駄なく使用したこだわりの一本。玉ねぎ本来の旨みとコクがぎゅっと贅沢な味わいで、サラダはもちろん、温野菜やグリル料理にもよく合います。

京芳醇ドレッシングかぶらと柚子

150ml \864（税込）

かぶらと柚子で味わう京の風味。京都産のかぶら・ゆず果汁・富士酢を使用した、爽やかで上品な味わいの和風ドレッシングです。 かぶらのやさしい甘みと柑橘の香りが絶妙に調和し、まろやかでありながらすっきりとした後味が魅力。 サラダはもちろん、焼き魚や冷しゃぶ、豆腐などにさっとかけてお召し上がりいただくのもおすすめです。

玉ねぎ旨みまるごとドレッシング京芳醇ドレッシングかぶらと柚子

【期間限定】「贅沢シリーズ」よりどり2本で1,080円（税込）

期 間 ：2025年10月1日（水）～31日（金）

対象商品：下記8商品

１.贅沢な国産真鯛の出汁香る白だし

２.贅沢な京風だしが香るだし醤油

３.贅沢な黒舞茸のだし醤油

４.贅沢な野菜と果物の焼肉のたれ

５.贅沢な濃厚コーンドレッシング

６.玉ねぎ旨みまるごとドレッシング

７.京芳醇ドレッシングかぶらと柚子

８.贅沢な国産牡蠣のオイスターソース

対象店舗：以下の通り

国立店、インターナショナル（青山店）、鎌倉店、等々力店、吉祥寺店、ジェイアール京都伊勢丹店、名古屋名鉄百貨店、岡山天満屋店、福岡岩田屋本店、 東武池袋店、新宿高島屋店、大丸梅田店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、CIAL横浜店、光が丘IMA店、SOCOLA用賀店、流山おおたかの森S・C FLAPS 店、シャポー船橋店、草加ヴァリエ店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、シャポー市川店、西荻窪駅店、ラスカ平塚店、アトレヴィ三鷹店、羽田空港店、エアポートガーデン羽田店、広島三越店、二ッケコルトンプラザ店、表参道店、ルミネ新宿店、グランスタ丸の内店、EQUiA北千住店、目白駅店、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、グランスタ八重洲店、武蔵小杉駅店、エキュート立川店、エキュート上野店、仙台三越店、渋谷スクランブルスクエア店、ベーカリー三鷹店、ベーカリー中野駅店

※公式オンラインストアは、対象外となります。

※詳しくは店頭スタッフまでお尋ねください。

※画像はイメージです。

※商品は十分に準備してございますが万が一欠品の際はあらかじめご了承ください。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

