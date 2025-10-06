「入浴による暑熱順化効果」を科学的に検証

国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人国立環境研究所（所在地：茨城県つくば市、理事長：木本 昌秀）とアース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：川端 克宜）は、2025年10月6日（月）に共同研究契約（共同研究名：暑熱環境下の体温調節反応に対する入浴トレーニングの効果検証）を正式に締結しました。本研究は、気候変動に伴い深刻化する夏季の熱中症リスクに対応するため、「入浴トレーニングによる暑熱順化効果」を科学的に検証し、国民の健康を守る新たな暑熱対策につなげることを目的としています。

写真左から、国立環境研究所 社会システム領域 地球持続性統合評価研究室 主任研究員 高倉潤也、同気候変動影響観測研究室長 岡和孝、同気候変動適応センター長 肱岡靖明、アース製薬株式会社 上席執行役員 新価値創造本部長 川口美香子、株式会社バスクリン （アースグループ）製品開発部 有用性評価グループ長 奥川洋司

1. 研究の背景と目的

近年、地球温暖化により夏季の平均気温が上昇し、熱中症による健康被害が大きな社会課題となっています。本共同研究では、入浴による体温調節機能の強化＝「暑熱順化」効果に着目し、以下を明らかにします。

・入浴条件と熱放散反応（体温、発汗、血流量等）の関係性評価

・実生活環境下での「夏の体づくり（暑熱対策）」行動の検証

・研究成果に基づいた具体的な暑熱対策の検討

2. 各機関の役割

国立研究開発法人国立環境研究所：共同研究の統括、各種調整、試験の計画・実施に関するアドバイス

アース製薬株式会社：試験の計画・実施、データの収集・解析

3. 今後の展開

共同研究を通じて得られた知見を学会発表・行政施策・社会啓発活動へと広く還元し、国民の安全・安心な暮らしに貢献することを目指します。また、成果を踏まえた政策提案や製品開発への応用についても検討してまいります。

4. 本研究に関する問合せ先

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

Email：kouhou0（末尾に@nies.go.jpをつけてください。）

アース製薬株式会社

新価値創造本部 啓発プロモーション部 野崎秀之

Email：nozaki-hideyuki（末尾に@earth.jpをつけてください。）

【機関概要】

■国立研究開発法人国立環境研究所

代表者: 理事長：木本 昌秀

所在地: 茨城県つくば市

設立 : 1974年（2024年に設立50周年を迎えました）

事業内容: 地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護および整備、その他の環境の保全に関する調査や研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得て、その普及を図る活動を行います。

URL: https://www.nies.go.jp/index.html

■アース製薬株式会社

代表者: 代表取締役社長CEO：川端 克宜

所在地: 本社：東京都千代田区

設立 : 1925年（2025年に設立100周年を迎えました）

事業内容: 入浴剤の「バスロマン」、虫ケア用品の「ごきぶりホイホイ」や「アースノーマット」、オーラルケアの「モンダミン」といった、暮らしを快適にする日用品を幅広く製造・販売しています。

URL: https://corp.earth.jp/jp/