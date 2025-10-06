フェンディ、しなやかなレザーが際立つバックパックを発売！

フェンディ・ジャパン株式会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、2025-26年秋冬 ウィメンズコレクションより、デザインと機能性を追求した新作バックパックを発売します。



ソフトで構築的なデザインに、しなやかで軽量なレザーを使用したこのバックパックは、日常の様々なスタイルをより洗練されたムードに引き上げます。

フェンディのシグネチャー「FF」ロゴのクラスプが正面を飾り、フラップを開け、サイドに施されたドローストリングを調節することで、バック本体をお好みの柔らかなシェイプに整えることが可能です。ライニングのアイコニックな「FF」ロゴジャカードと、ゴールドメタルのディテールがラグジュアリーなアクセントを添えています。背面には調整可能なストラップに加え、トップには実用性を高める控えめなハンドルも備えています。



2025-26年秋冬 ウィメンズコレクションを象徴するクラシックなブラックやハニーブラウン、「FF」ロゴジャカード、今シーズンを華やかに彩るシルキーなシアリングバージョンが揃います。

バックパック \423,500 税込み（カーフレザー、H26×W23×D12cm）バックパック \423,500 税込み（カーフレザー、H26×W23×D12cm）バックパック \356,400 税込み（「FF」ロゴジャカード、H26×W23×D12cm）バックパック \513,700 税込み（シアリング、H26×W23×D12cm）



新作バックパックは、2025年10月上旬からフェンディ直営店およびフェンディ公式オンラインストアfendi.com にて販売されます。