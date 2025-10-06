阪神・淡路大震災から30年　教訓を世界に発信

独立行政法人国際協力機構

10月7日（火）に万博会場で開催される「ベストプラクティス記念イベント」に、独立行政法人国際協力機構関西センター（JICA関西）が登壇します。

現在開催中の大阪・関西万博では、世界の課題解決に貢献する優れたプロジェクトを紹介する「ベストプラクティス」プログラムが実施されています。世界中から2,700件以上の取組が「共創チャレンジ／共創パートナー」として登録されており、その中から、選定委員によって厳選された25件が「ベストプラクティス」として認定されました。

JICA関西の共創チャレンジ「共創の力で築く持続可能な未来：JICA関西／DRLCの防災プラットフォーム」はこのベストプラクティスに選ばれています。

この取り組みは、兵庫県とJICAが2007年に共同設置した「国際防災研修センター（DRLC）」を通じて、阪神・淡路大震災の教訓と復興の知見を、開発途上国の防災専門家や行政官と共有するもので、これまでに4,000名近くに知見を伝え世界の防災力向上へ貢献してきたことが評価されました。

今回、JICA関西の取組が25件のベストプラクティスの中から特に注目された4件に選ばれ、「ベストプラクティス記念イベント」に登壇することになりました。

選ばれた4件の代表者による討論から、課題解決のための共通項が垣間見える貴重な機会となります。会場にて取材が可能ですので、ぜひご検討ください。

【登壇イベント詳細】[表: https://prtimes.jp/data/corp/170880/table/1_1_6d7d2caf9bc86adc15a016fb19abfadb.jpg?v=202510060556 ]

※ JICA 関西から大阪・関西万博会場の取材パスの発行はできかねます。ご自身で取材パ ス、もしくは万博入場チケットを手配いただき、取材をお願いいたします。

ご取材いただける場合は以下まで事前にご連絡ください

【本件に関する問い合わせ先】

JICA関西センター 研修業務課 坂西 悠太 （さかにし ゆうた）

TEL: 078-261-0383（代表）080-7585-2379（直通）

E-mail: Sakanishi.Yuta@jica.go.jp

＜参考＞

「ベストプラクティス」25件の常設展示の様子「ベストプラクティス」関係図