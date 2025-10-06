『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ - EP.2 - IN JAPAN』Blu-ray + DIGITAL CODE発売決定！
2025年3月から開催された『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR
BEOMGYUによる扇子を用いた優雅な舞やTAEHYUNの華麗なソロパフォーマンス、YEONJUNのソロ曲「GGUM」の披露に続くHUENINGKAIのパワフルなドラム演奏、さらにはSOOBINによる幻想的な現代舞踊まで、5人それぞれの魅力溢れるソロステージもBlu-rayとDIGITAL CODEの両方でお楽しみください！
さらに、メンバーの様々な表情を捉えたフォトブックに、フォトカードやポスター、スマホサイズのステッカーまで、公演の思い出が詰まった『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR
【『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR
■予約開始日時
2025年10月6日(月) 17:00 ～
■発売日
2025年12月17日(水)
※2025年12月16日(火)より順次お届け予定となります。
※お届け日は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■価格
10,450円(税込)
■予約サイト
★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/k30tg49t
※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。
★UNIVERSAL MUSIC STORE
https://store-annex.universal-music.co.jp/product/prov4050/
※初めてUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用されるお客様は、TOPページ最下段にある『新規会員登録』を販売開始前までにあらかじめお済ませください。
★TOWER RECORDS
https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/06/1001
★HMV
https://www.hmv.co.jp/news/article/250930114/
★楽天ブックス
https://r10.to/hk7J3D
★Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTFQ6VFK/?psc=1