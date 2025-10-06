『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ - EP.2 - IN JAPAN』Blu-ray + DIGITAL CODE発売決定！

株式会社HYBE JAPAN

2025年3月から開催された『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』のBlu-ray + DIGITAL CODEを2025年12月に発売することが決定しました。

の第2章、全6都市を巡るアリーナツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』から、ツアー最終日となる東京・有明アリーナ2日目(2025年5月25日)の公演を収録。黒のスーツに身を包み会場を魅了した「Over The Moon」に始まり、初披露となる「Higher Than Heaven」や「Deja Vu [Japanese ver.]」、「君じゃない誰かの愛し方 (Ring) [Unplugged Ver.]」などの日本オリジナル曲も含む全31曲を収めました。

BEOMGYUによる扇子を用いた優雅な舞やTAEHYUNの華麗なソロパフォーマンス、YEONJUNのソロ曲「GGUM」の披露に続くHUENINGKAIのパワフルなドラム演奏、さらにはSOOBINによる幻想的な現代舞踊まで、5人それぞれの魅力溢れるソロステージもBlu-rayとDIGITAL CODEの両方でお楽しみください！

さらに、メンバーの様々な表情を捉えたフォトブックに、フォトカードやポスター、スマホサイズのステッカーまで、公演の思い出が詰まった『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』 Blu-ray + DIGITAL CODEは、2025年10月6日(月)17:00より予約販売を開始し、2025年12月17日(水)に発売になります。

【『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』Blu-ray + DIGITAL CODE 予約販売概要】

■予約開始日時

2025年10月6日(月) 17:00 ～

■発売日

2025年12月17日(水)

※2025年12月16日(火)より順次お届け予定となります。

※お届け日は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■価格

10,450円(税込)

■予約サイト

★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/k30tg49t

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

★UNIVERSAL MUSIC STORE

https://store-annex.universal-music.co.jp/product/prov4050/

※初めてUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用されるお客様は、TOPページ最下段にある『新規会員登録』を販売開始前までにあらかじめお済ませください。

★TOWER RECORDS

https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/06/1001

★HMV

https://www.hmv.co.jp/news/article/250930114/

★楽天ブックス

https://r10.to/hk7J3D

★Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTFQ6VFK/?psc=1