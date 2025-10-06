TKP、貸会議室とシェアオフィスが融合した「TKP fabbit高松」を10月6日に開業！同日オープニングレセプションを開催

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、以下「TKP」)は、貸会議室とシェアオフィスが融合した「TKP fabbit高松」を2025年10月6日（月）に開業し、本日オープニングレセプションを執り行いました。

「TKP fabbit高松」は、JR四国グループが運営するJR高松駅直結の「高松オルネ南館」3階に位置し、貸会議室「TKP高松カンファレンスセンター」とシェアオフィス「fabbit高松」を一体的に備えた複合施設です。日常的なオフィスワークから大規模な会議まで、同一エリア内でシームレスに行える環境を整え、多彩なビジネスシーンを支える場所となります。

四国の玄関口である高松は、豊かな歴史と文化を背景に、多くの企業が集まる四国経済の中心都市です。スタートアップ支援や地域経済の活性化に向けた取り組みが加速するなか、TKPは本施設を通じて「地域に根差したビジネス拠点」としての役割と、「全国ネットワークの一翼」としての強みを発揮し、利用企業を力強くサポートしてまいります。

TKPでは、地域特性や市場ニーズに応じて、既存施設をfabbitへ転換するなど、フレキシブルスペース事業の拡大を推進しております。これにより、一時的なオフィス需要への対応をはじめ、大企業から中小企業、スタートアップ企業まで幅広い企業の経済活動をさまざまな形でサポートする体制を強化してまいります。TKPは今後も、企業の成長を支える多様な空間づくりを通じて、地域経済の発展と持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

■施設概要

施設名 TKP fabbit高松

（「TKP高松カンファレンスセンター」と「fabbit高松」の合同出店となります）

住所 香川県高松市浜ノ町1-20 高松オルネ 南館3階

アクセス JR高松駅直結 琴電琴平線高松築港駅徒歩5分

契約面積 670平方メートル （203坪）

URL TKP高松カンファレンスセンター： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-takamatsu/

fabbit高松：https://fabbit.co.jp/office/fabbit-takamatsu/

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

代表者 ：代表取締役社長 河野 貴輝

本社所在地 ：東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F

設立 ：2005年8月15日

資本金 ：163億円（2025年2月末現在）

決算期 ：2月

連結売上高 ：592億円(2025年2月期)

事業内容 ：・フレキシブルスペース事業

・ホテル・宿泊研修事業、

・イベントプロデュース事業

・BPO事業

・料飲・バンケット事業

URL ：https://www.tkp.jp/

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。